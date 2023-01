Zasluženo napredovanje: Tri učiteljice hrvatskog jezika OŠ “Vladimir Nazor” Virovitica promovirane u viša zvanja

Lijepe vijesti stižu iz Osnovne škole “Vladimir Nazor” Virovitica. Naime, u posljednja dva mjeseca čak tri učiteljice hrvatskog jezika napredovale su u svojim zvanjima.

Iz učiteljica savjetnica u izvrsne savjetnice promovirane su Kristina Đeri i Jasenka Kolarić Barač. Također, u zvanje učiteljice savjetnice promovirana je Marina Vajagić, koja je dosad bila učiteljica mentorica.

Puna riječi ponosa i hvale o ovom napretku djelatnica svoje škole bila je ravnateljica OŠ “Vladimir Nazor” Virovitica Sanjica Samac, koja je i rekla nešto više o značaju tog napredovanja.

Uzor i inspiracija drugima

– Te razine znače veću odgovornost te primjenu sve više novih modela nastave, sudjelovanje u projektima kako na državnoj, tako i na međunarodnoj razini. Ti učitelji moraju biti uzor drugima, oni su ti koji su svugdje uključeni i žele da se učenici i škola sve više razvijaju. To je jedan lijepi napredak jer, iako oni kao i svi učitelji vole školu, više se ističu, ono što rade, rade promišljenije i u sve su uključeni – ističe ravnateljica, dodajući kako put do napredovanja zvanja nije jednostavan ni kratak.

Naime, prema Pravilniku o napredovanju koji je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja odgojno-obrazovni djelatnici mogu napredovati u zvanja mentor, savjetnik i izvrstan savjetnik, a za svaka od tih napredovanja propisani su određeni uvjeti apliciranja. Stručnost i uzoran rad, mentorstvo učenicima koji sudjeluju na natjecanjima, sudjelovanje u radu raznih povjerenstava i rad na projektima samo su neki od čimbenika koje Agencija za odgoj i obrazovanje gleda i vrednuje.

– Nakon prijave i provjeravanja savjetnik Agencije dolazi na ogledni sat učitelja da vidi kako radi. Savjetnici im točno zadaju što žele vidjeti, koju temu i ishod. Dobiju potpuni uvid u e-Dnevnik razreda da bi vidjeli kako učitelj vodi pedagošku dokumentaciju. Na temelju viđenog i procijenjenog zadrže trenutni rang, budu promovirani u viši ili ne prođu – objašnjava Sanjica Samac, koja je i sama nedavno napredovala u zvanje ravnateljice savjetnice.

Na pitanje koliko cijeli proces, od apliciranja za unaprjeđenje zvanja do rezultata, traje, odgovara:

– Trajanje ovisi o tome koliko ima učitelja koji se prijave. Oni koji su već bili mentori moraju za četiri godine ili ostati na istom rangu ili napredovati u drugi, inače će im se oduzeti. Iz tog razloga savjetnici prvo gledaju učitelje mentore kad dođu rokovi. Svi novi koji se prijave malo čekaju – pojašnjava S. Samac koja, osim što je na čelu OŠ “Vladimir Nazor” posljednjih 21 godinu, posljednjih 18 godina je i voditeljica Županijskog stručnog vijeća ravnatelja osnovnih škola Virovitičko-podravske županije.

Trudom do rezultata

Ovakva napredovanja su i inspiracija drugim učiteljima, smatra S. Samac.

– One učitelje koji stalno traže nešto inovativno i kreativno u svom radu, koji se uključuju, naravno da ih to inspirira. S druge strane moramo uzeti u obzir da smo svi različiti i da neki ne žele uz svoj posao dodatnu odgovornost, i to treba razumjeti. Mislim da rad učitelja mentora, savjetnika i izvrsnih savjetnika cijene i učenici, koji već po samoj nastavi uviđaju da je to nešto „drugačije“. Tako je naša škola, uz OŠ Ivane-Brlić Mažuranić Orahovica, jedina škola na našoj županiji koja se može pohvaliti napredovanjem učitelja u zvanje izvrsnog savjetnika – kaže ravnateljica Sanjica Samac.

Uz tri učiteljice koje su zaslužile novo zvanje i ravnateljicu OŠ “Vladimir Nazor” Virovitica ima i učiteljice savjetnice Romanu Brajković (razredna nastava), Martinu Blažević (engleski jezik) i Marinu Nemet (kemija) te učitelje mentore Sanju Roklicer (matematika), Mirjanu Slavić i Antu Zubaka (vjeronauk), Bugu Zdjelar Vokurku (povijest) i Ivana Fadljevića (fizika).

(www.icv.hr, eat)