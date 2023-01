ZUiČ HVIDR-a VPŽ i ove godine nastavlja s podjelom humanitarne pomoći obiteljima slabije kupovne moći s područja VPŽ

Zajednica udruga i članova HVIDR-a Virovitičko-podravske županije, u suradnji s Kršćanskom humanitarnom udrugom ”Putevi milosti” iz Osijeka, prošle je godine započela podjelu humanitarne pomoći kroz projekt ”Ublažavanje siromaštva u Slavoniji i Dalmaciji”, a akcija je nastavljena i ove godine.

Predsjednik ZUiČ HVIDR-a VPŽ Mato Bubaš ističe da će akcija trajati do mjeseca ožujka, a pomoć će primati sve one obitelji koje su na popisu bile i do sada.

– Sve one obitelji koje su bile na popisu i dalje će do trećeg mjeseca primati pakete pomoći. Svjesni smo da ne možemo pomoći svima, ali se maksimalno trudimo kako bi obiteljima olakšali lošu ekonomsku situaciju. Popis primatelja pomoći nismo birali mi iz HVIDR-e, već su nam popise na naš zahtjev dostavili ljudi s terena, načelnici općina, gradonačelnici i predsjednici udruga, jer oni znaju kome je ta pomoć najpotrebnija. Primatelji pomoći su morali dostaviti određenu dokumentaciju i na osnovu te dokumentacije su dobili i dobivaju pomoć. Svaki mjesec dijelimo 64 paketa na području Virovitičko-podravske županije- rekao je Bubaš i dodao.

– Zahvalio bih se slatinskom Mjesnom odboru Vladimir Nazor koji nam je izišao u susret i ustupio prostor u mjesnom domu gdje razvrstavamo i odakle odvozimo na teren artikle spakirane u pakete pomoći, kao i domaru gospodinu Mudrom koji nam aktivno pomaže u svemu – dodao je.

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije u sklopu Operativnog programa za hranu i osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.- 2020. iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD).

(www.icv.hr, adf, foto: D. Fišli)