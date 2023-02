2. HMNL ISTOK Malonogometaši Slatine remizirali s Futsal Olimpijcem

Malonogometaši Slatine proteklog su vikenda na svom terenu ugostili Futsal Olimpijac iz Županje, a ujedno su zabilježili i prvi ovosezonski remi.

Nakon izjednačene borbe u uvodu utakmice, gosti su poveli zgoditkom Ilije Tukara u 7. minut, svega 60-tak sekundi kasnije stvari na početak vraća kapetan Slatine Boris Bihar, no istom mjerom odgovorio je Futsal Olimpijac koji je poveo 2:1 golom Josipa Mijića.

Slatina je u drugom dijelu zaigrala puno bolje što su okrunili novim pogotkom u 24. minuti. Strijelac za 2:2 bio je Dominik Bogati. Četiri minute kasnije Slatinčani su poveli po prvi put na utakmici zgoditkom Jurice Šantića, no domaća momčad ubrzo se našla u problemima s akumuliranim prekršajima što je poremetilo igru i čvrstinu u obrani. Gosti su to iskoristili te je Mijić svojim drugim golom postavio konačnih 3:3. Dodajmo kako je Futsal Olimpijac imao i dva kaznena deseterca, no nisu ih uspjeli realizirati.

– Posebno raspoloženi u ovoj utakmici bili su vratari. Na našim vratima odličan je bio mladi Renato Lukaček, dok je “čuda skidao” iskusni Marijo Banović na vratima Olimpijca. Valja spomenuti i povratnike u naš dres nakon više od godinu dana izbivanja s futsal terena, a riječ je o dva vrlo kvalitetna igrača, Denisu Petrinjaku i Mateju Dorinki. Bili su vrlo dobri, te su pokazali da se na njih itekako može računati. Uz povratak u našu ekipu nekolicine vrlo bitnih igrača, u nastavku sezone očekujemo nešto kvalitetnije predstave i povratak na pobjedničke staze- poručili su iz MNK Slatina.

U 14. kolu malonogometaši Slatine gostovat će u Vinkovcima kod trećeplasiranog MNK Aurelia Futsal.

(www.icv.hr, mra, MNK Slatina, foto: ilustracija)