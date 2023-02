2. ML SJEVER Oslabljena Virka poražena kod Ivančice

Košarkaši virovitičke Virke oslabljeni su otputovali na gostovanje kod Ivančice što je petoplasirana momčad lige iskoristila i upisala pobjedu rezultatom 85:72.

Nakon izjednačene prve četvrtine, domaći igrači osigurali su dvoznamenkastu prednost do odlaska na odmor (51:39). Virka je u trećoj četvrtini uspjela smanjiti prednost Ivančice, no nedovoljno da bi ugrozili njihovu pobjedu. Posljednja dionica utakmice pripala je domaćem sastavu te su tako došli do nova dva boda.

Virka je tako upisala i deveti ovosezonski poraz te su trenutno i dalje na osmom mjestu prvenstvene ljestvice. U sljedećem kolu Virovitičani će na domaćem terenu ugostiti Petar Zrinski.

(www.icv.hr, mra)