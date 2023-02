Dan crvenih haljina: Tribinom i predavanjima vrsnih stručnjaka do podizanja svijesti o moždanom udaru kod žena

U organizaciji Zajednice žena HDZ-a „Katarina Zrinski“ Virovitičko-podravske županije, jučer (četvrtak) je u Gradskoj knjižnici i čitaonici Virovitica održana tribina povodom javnozdravstvene kampanje „Dan crvenih haljina“.

Pokrenuta u Sjedinjenim Američkim Državama 2004. godine, inicijativa „Dan crvenih haljina“ danas je je međunarodna kampanja posvećena prevenciji dijagnostici i kontroli kardiovaskularnih bolesti, između ostalog i bolesti krvnih žila srca i mozga kod ženske populacije.

Velik broj uzvanika, među kojima su bili virovitički gradonačelnik Ivica Kirin, njegova zamjenica Vlasta Honjek-Golinac, predsjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice Ivančica Fett-Škvarić, ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Virovitičko-podravske županije Lahorka Weiss, ravnatelj Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica Robert Fritz i mnogi drugi predstavnici ustanova, pozdravila je predsjednica Zajednice žena HDZ-a „Katarina Zrinski“ Virovitičko-podravske županije Sanja Kirin.

– Inicijativa za organizacijom Dana crvenih haljina došla je od našeg gradskog vijećnika Zvonka Meseca koji je rekao kako bi volio da se tribina Dan crvenih haljina održi u Virovitici, ali da nema infrastrukturu da to izvede. Pitao me mogu li Katarine to odraditi, na što smo odmah pristale. Do sad smo se uvijek bavili temama nasilja u obitelji i obilježavali druge dane. Ovaj Dan crvenih haljina nam se učinio baš nekako pravo „ženskim“ i pravo potrebnim na ovom našem području – istaknula je S. Kirin te pojasnila ime ove hvalevrijedne akcije.

– Haljina je sinonim ženstvenosti, a crvena boja je boja života, ali i upozorenja. Ona „viče“ i vidljiva je, upozorava da ne smijemo ostati hladnokrvni i nihilistični, i da ne smijemo ostati gluhi na način da ne pratimo i ne slušamo svoje tijelo, odnosno znakove koje nam ono daje, te da svoj život uzmemo u svoje ruke i učinimo ga najboljim što možemo – zaključila je.

Okupljeni, od kojih su mnogi u znak podrške obilježavanja Dana crvenih haljina i sami obukli crveno, nešto više o moždanom udaru te prevenciji istog imali su prilike saznati od vrsnih predavača koji su sudjelovali u tribini.

Dejan Radaković, dr. med., spec. neurolog održao je izuzetno edukativno predavanje. Osim što su saznali da je moždani udar drugi vodeći uzrok smrti u Hrvatskoj i prvi uzrok invaliditeta, posjetitelje su šokirale brojke i statistika, koja je poražavajuća.

– Na godišnjoj razini u Hrvatskoj bude otprilike oko 15 tisuća oboljelih od moždanog udara. Nažalost, dominiraju žene. Danas smo se ovdje našli da prodiskutiramo i dodatno osvijestimo faktore rizika, posebice one na koje ljudi mogu utjecati da jednostavno okrenemo te negativne trendove u pozitivnom smjeru – rekao je dr. Radaković te istaknuo kako su faktori rizika na koje možemo utjecati kako bi smanjili mogućnost moždanog udara, između ostalih, tlak, šećer, masnoće, konzumiranje alkohola i cigarete i pretilost.

Također, osvrnuo se i na simptome moždanog udara, odnosno koliko njihovo brzo prepoznavanje može utjecati na tijek događaja i liječenje.

– Kada pričamo o simptomima moždanog udara, najčešće se zamjećuje poremećaj motorike, odnosno poremećaj snage jednog dijela tijela. Dolazi i do poremećaja funkcije govora, funkcije vida i osjeta, ravnoteže, poremećaja percepcije i spoznaje. To su nekakvi temeljni znakovi, a lako ih je zapamtiti po akronimu GROM. Govor, kad kod osobe zamijetimo nagli poremećaj govorne funkcije. Ruke, kad zamolimo osobu da digne ruke i primijetimo da padaju. Oduzetost, dio tijela, recimo polovice lica. Minute, koje su izuzetno bitne jer rana intervencija spašava živote i smanjuje invaliditet kod osoba – zaključio je D. Radaković.

Nakon njega, publici su kratka predavanja održale i Nikolina Mihić, prof. i certificirana trenerica i Jasna Per-Kožnjak, prof. psiholog i psihoterapeut. Obje stručnjakinje u svojim područjima, okupljenima su objasnile važnost i utjecaj načina života na zdravlje pojedinca. Dok je N. Mihić pojasnila kako redovno vježbanje te pravilna i uravnotežena prehrana povoljno utječu na zdravlje, J. Per-Kožnjak naglasila je kako je očuvanje mentalnog zdravlja također bitan faktor u sprječavanju nastanka bolesti.

Na samom kraju večeri, okupljenima se obratio i virovitički gradonačelnik Ivica Kirin koji je podržao akciju te istaknuo važnost mijenjanja životnih navika u pozitivnom smjeru radi očuvanja vlastitog zdravlja.

