Davor Solić i dalje predsjednik Udruge Specijalne policije ”Orao” Orahovica-Našice

Udruga Specijalne policije iz Domovinskoga rata “Orao” Orahovica-Našice održala je redovnu izvještajno-izbornu skupštinu. U izvještajnom dijelu predsjednik Davor Solić prezentirao je rad udruge u 2022. godinu.

– Udruga je u prošloj godini isplanirala brojne projekte na području Grada Orahovice i Našice, Općina Čačinci, Feričanci, Koška, Đurđenovac i Donja Motičina, a dobila je također potporu i od Virovitičko-podravske i Osječko-baranjske županije. Redovno smo sudjelovali u obilježavanjima obljetnica iz Domovinskog rata te odradili tri vrijedna projekta. Uz navedene, odrađen je još jedan vrlo značajan projekt pod nazivom “Zajedno možemo više” koji financira Ministarstvo hrvatskih branitelja u cilju pružanja psihosocijalne zaštite i osnaživanja branitelja i njihovih obitelji. Sudjelovali smo na raznim braniteljskim igrama i u obilježavanju Škabrnje i Oluje. Na našem području organizirali smo dvije velike obljetnice i to pogibije Mire Košćaka te Dan branitelja Grada Našica-Dan oslobađanja našičke vojarne– rekao je Solić.

U nastavku skupštine odrađen je i izborni dio skupštine u sklopu kojeg je za predsjednika ponovno izabran Davor Solić, a dopredsjednici su Damir Ćorluka i Robert Jonić.

– Udruga i u ovoj godini očekuje potporu općina Čačinci, Feričanci, Donja Motičina, Koška, Đurđenovac, Zdenci, Crnac te gradova Orahovice i Našica i to pri provedbi projekata, a isto tako očekujemo i potporu Ministarstva hrvatskih branitelja i prijavit ćemo se na druge natječaje raznih institucija te pokušati i dobiti sredstava iz Europskih fondova. Uz sudjelovanje na svim obljetnicama iz Domovinskog rata te nove suradnje sa školama, ove godine imamo u planu preuređenje prostorija Udruge u Muzej Galeriju “Spomen-soba”. Cilj je kupiti opremu, namještaj za eksponate i ostale predmete iz Domovinskoga rata u Orahovici. Udruga ovu godinu započinje s financijskom potporom od Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, stoga je dužna ispuniti određene obveze, a to je imati jednu zaposlenu osobu, što je i učinjeno budući da je ured Udruge otvoren od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati, privući sredstava iz izvandržavnih fondova (poput Europske Unije), te povećati broj volontera. Za volonterstvo se mogu prijaviti svi zainteresirani na e-mail Udruge, a više o istoj može se pronaći i na internetskoj stranici– rekao je novi predsjednik Davor Solić u sklopu Plana rada za tekuću 2023. godinu.

Skupštini je nazočio i gradonačelnika Grada Orahovice Saša Rister koji se na kraju skupštine obratio okupljenima te pozdravio dosadašnji rad Udruge pohvalivši ju za uspješno ostvarivanje projekata i na dobivenoj potpori Ministarstva branitelja. Rister je također pohvalio je suradnju Udruge s Gradom, posebno na suradnji tijekom gradskih manifestacija te na kraju čestitao novoizabranim članovima i poželio uspješnu radnu 2023. godinu.

(www.icv.hr, vg)