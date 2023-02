Dječji vrtić „Potočnica“ Pitomača kroz međunarodni projekt „Say hello to the world“ posjetio Etno zbrku „Bakina priča“ u Kladarama

Dječji vrtić Potočnica ove pedagoške godine sudjeluje u međunarodnom projektu „Say hello to the world“. U projektu sudjeluje odgojna skupina „Pčelice“ zajedno s odgajateljicama Kristinom Saić i Ivanom Maras, a partner im je kroz ovaj projekt vrtić iz Litve, iz grada Ringaudu Pradine Mokykla.

Kroz projekt se provodi program “Pet prstiju” koji sadrži pet tema kroz koje prolaze djeca pod mentorstvom odgojitelja. Svaka tema traje oko mjesec dana te tada slijedi njeno predstavljanje djeci vrtića s kojim se surađuje u projektu putem video poziva. Trajanje projekta u jednoj pedagoškoj godini traje otprilike šest mjeseci.

Tako su danas (petak) su polaznici odgojne skupine „Pčelice“, s odgajateljicama i ravnateljicom vrtića Marijom Jakelić, posjetili Etno zbirku „Bakina priča“ u Kladarama te tako odradili ovomjesečnu temu „Ja i moje mjesto“.

– Cilj nam je da djeca što bolje upoznaju mjesto u kojem žive, grb, zastavu, karakteristike, znamenitosti, važne objekte, događaje, upoznaju i prihvaćaju svoje običaje. Također, video pozivom ćemo o svom mjestu i običajima našeg kraja upoznati vrtić iz Litve, a mi ćemo od njih naučiti strane običaje te znamenitosti i obilježja njihovog grada – kažu iz Dječjeg vrtića „Potočnica“ Pitomača.

Djeca su mogla vidjeti i naučiti starinske igre, stare običaje, pjesme, pregledali fotografije naših starih, vidjeli starine ovog kraja, narodne nošnje, učili o životu kakav je nekad bio, kako bi prihvatili svoje običaje.

– Uvijek nam je drago ugostiti u našoj Zbirci djecu. Smisao udruge i je rad s mladima i djecom te prenošenje starih običaja. Izrazito smo ponosni da su odgojiteljice vrtića izabrale našu zbirku kao dio hvalevrijednog projekta i što smo djecu upoznali sa starim običajima i naučili ih stare igre koje smo mi kao djeca igrali – rekla je tajnica Udruge „Čuvarice kulturne baštine“ Kladare Elvira Kodžaga.

Projekt „Say hello to the world“ je međunarodni projekt koji povezuje djecu iz vrtića i škola diljem svijeta. Projekt je osmislio i pokrenuo FINI zavod Radeče, delo za mlade (FINI Institute Radeče, Work for young children) iz Slovenije 2011. godine.

Namjena projekta je motivirati djecu da kroz različite zanimljive aktivnosti nauče prevladati stereotipe, predrasude i netolerantnost što će u konačnici doprinijeti većoj kvaliteti života djeteta, razvoju solidarnosti, učenju poštovanja, pogotovo danas, kad svijet postaje sve otvoreniji i dostupniji. Projekt se temelji na razvijanju svijesti o osobnom identitetu, učenju o drugim kulturama, uspostavljanju brige za socijalnu pravdu, potiče i promovira interakciju među djecom i razvija njihove socijalne vještine.

(www.icv.hr, ib; Foto: E. Kodžaga)