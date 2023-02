Goran Perkovac predstavljen kao novi izbornik hrvatske muške seniorske rukometne reprezentacije

Trofejna dvorana Hrvatskog rukometnog saveza bila je suviše malena da primi sve one koji su željeli prisustvovati predstavljanju novog izbornika hrvatske muške seniorske reprezentacije. Uz novog izbornika Gorana Perkovca, predstavljanju su prisustvovali predsjednik Hrvatskog rukometnog saveza Tomislav Grahovac te glavni tajnik Damir Poljak, piše HRS.

Upravo je predsjednik Grahovac u uvodnom izlaganju ukratko podsjetio zbog čega je došlo do razrješenja cijelog stručnog stožera muške seniorske reprezentacije. Pred reprezentaciju je Skupština HRS-a koja je održana potkraj prosinca 2022., jasno postavila kao minimalni cilj plasman u četvrtfinale Svjetskog prvenstva u Švedskoj i Poljskoj. To nažalost, nije ostvareno i Savez 9. mjesto smatra neuspjehom. Kako je to uz neodlazak na Olimpijske igre i 8. mjesto na Europskom prvenstvu prošle godine osjetan pad vrijednosti hrvatskog rukometa, HRS se odlučio za razrješneje cijelog Stručnog stožera.

Budući da vremena nema previše, jer reprezentaciju u ožujku čekaju dva vrlo važna susreta kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2024. godine s Nizozemskom, Upravni odbor je u srijedu jednoglasno odlučio da novi izbornik bude Goran Perkovac.

Iza novog izbornika je sjajna igračka karijera. On je s reprezentacijom Jugoslavije osvojio brončanu medalju na Olimpijskim igrama u Seulu 1988. godine. S reprezentacijom Hrvatske pak, osvojio je prve tri medalje s velikih natjecanja, broncu s Europskog prvenstva u Portugalu 1994., srebro sa Svjetskog prvenstva na Islandu 1995. te olimpijsko zlato u Atlanti 1996. Tu su još i dvije zlatne mediteranske medalje. Iza njega je više od 20 godina trenerske karijere u kubovima Švicarske i Njemačke, a vodio je i reprezentacije Švicarske i Grčke. Sve su to jako dobre preporuke za mjesto novog hrvatskog izbornika.

Novi izbornik najprije se zahvalio Hrvatskom rukometnom savezu na ukazanom povjerenju i podvukao da je to ispunjenje njegovog dugogodišnjeg sna. Zatim je podvukao kako je svjestan odgovornosti i kratkoće vremena koje je pred njim i reprezentacijom. Ali, spreman je zasukati rukave i tko bude mogao pratiti njegove zahtjeve i ideje, a oni nisu mali, bit će dio hrvatske rukometne reprezentacije. Ovih dana izbornik počinje razgovore s igračima i slaganje Stručnog stožera. O svemu tome, javnost će biti na vrijeme upoznata.

(HRS)