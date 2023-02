Gradonačelnik Orahovice Saša Rister boravio na SMART CITY summitu tehnoloških inovacija u Šibeniku: Svi gradovi i općine uskoro će postati ”pametni”

Gradonačelnik Orahovice Saša Rister boravio je protekla tri dana u Šibeniku na SMART CITY summitu pod geslom ”Inovacije i tehnologije koje podižu kvalitetu života urbanih i ruralnih sredina” koji se nakon tri dana pokazao izuzetno korisnim za nove razvojne ideje Grada Orahovice.

– Riječ je o summitu koji je okupio gradonačelnike, načelnike, predstavnike LAG-ova, tvrtke sa smart rješenjima jer jako dugo se kod nas priču o tom tzv. ”pametnom” i sve ide u tom pravcu. Bilo je iznimno zanimljivih tema, ali najviše stvari se riješi u onom, sportski rečeno, ”trećem poluvremenu” odnosno na druženju i međusobnoj razmijeni iskustava pa sam tako ja odradio jedan razgovor s predstavnicima T-coma oko smart rješenja koje su moguće u Orahovici i već smo dogovorili sastanak kod nas u Orahovici kako bi razmotrili sva ta njihova rješenja. Bilo je tu sjajnih ideja i primjera, mi u Orahovici već jako dugo čekamo natječaje vezane za digitalnu transformaciju o kojoj se dugo priča na razini ministarstava, regionalnih uprava, tu su i smart rješenja za javne rasvjete, klupe, električne bicikle i autobusna stajališta, dakle ona postoje, ali natječaja još uvijek nema i tu je na ovom summitu bilo nekih pomaka – rekao je Rister koji je također bio među predavačima.

– Dobio sam tu čast prezentirati smart city iskustva našeg grada. Tako sam prikazao da smo mi odradili transparentnost, dakle riječ je tome da su danas sve isplate s gradskog proračuna javno vidljive na stranicama Grada jer sugrađani imaju pravo znati i vidjeti na što se javni novac troši. Isto tako u tome imamo ažurnost u sedam dana, točnije svaki petak se diže na web stranicu novo stanje utrošenih sredstava u proteklom tjednu. Moram reći kako nova uredba kaže da do 20. u mjesecu treba objaviti za prethodni mjesec što znači kako će sada svi gradovi to morati činiti, a do sada ih dosta to nije radilo. Npr. mi smo prvi u Virovitičko-podravskoj županiji koji smo potpuno otvorili proračun. Spomenuo sam i drugi naš smart novitet, a to su elektronske sjednice Gradskog vijeća što smo pokrenuli krajem 2020. i sada smo puno brži i efikasniji, a isto tako spomenuo sam naše pametne klupe i električne bicikle koje imamo u gradu i čekamo implementaciju e-uprave. Naime, time bi sve u Gradskoj upravi bilo digitalizirano što bi donijelo još brži i lakši rad, recimo ako gradonačelnika nema u uredu, a hitno se nekakav akt mora potpisati, u ovom bi slučaju postojao digitalni potpis koji bi bio punovažeći kao i ručni na papiru. I u Šibeniku sam u sklopu te prezentacije naglasio kako će Grad Orahovica čim se to pojavi ući u tu priču jer mi smo taj projekt već prijavili na Fond za energetsku učinkovitost i nadamo se kako ćemo do kraja godine dobiti sredstva za realizaciju tog projekta – rekao je Rister te naglasio kako je siguran da će svi gradovi i općine uskoro postati ”pametni” jer taj način rada je puno lakši i donosi nove vrijedne mogućnosti.

