KINO PARK Ovog vikenda pogledajte akcijsku avanturu “Ant-Man i Wasp: Kvantumanija” te animirani “Lil, Lil krokodil”

Kino Park i ovog je vikenda pripremilo dvije odlične projekcije. Tako u subotu, 18. veljače od 19 sati, pogledajte akcijsku avanturu “Ant-Man i Wasp: Kvantumanija”.



Izvorno ime: Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Redatelj: Peyton Reed

Žanr: akcija, avantura, komedija

Uloge: Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas, Michelle Pfeiffer, Jonathan Majors

Trajanje filma:

Godina: 2023

Država: SAD

Sadržaj filma: Scott Lang i Hope Van Dyne, zajedno s Hopeinim roditeljima Hankom Pymom (Michael Douglas) i Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer), te njegovom kćeri Cassie Lang, istražuju Kvantno carstvo u kojem komuniciraju s neobičnim stvorenjima i upuštaju se u avanturu koja nadilazi granice onoga što su mislili moguće.

A u nedjelju, 19. veljače od 17 sati, pogledajte animirani film sinkroniziran na hrvatski jezik “Lil, Lil, krokodil”.



Izvorno ime: Lyle, Lyle, Crocodile

Redatelj:

Žanr: animirana avantura

Uloge: Brett Gelman, Constance Wu, Javier Bardem, Scoot McNairy, Winslow Fegley

Režija: Josh Gordon, Will Speck

Trajanje filma:

Godina: 2022

Država: SAD

Sadržaj filma: Kada se obitelj Primm preseli u New York, njihov sin Josh bori se sa prilagodbom u novoj školi i novim prijateljima. Sve se to promijeni kada otkrije Lila – raspjevanog krokodila kako živi u potkrovlju njegovog novog doma.

(Kino Park)