KINO PARK Ovog vikenda pogledajte obiteljsku komediju “Asterix & Obelix: Srednje kraljevstvo” i animirani film “Neustrašiva njuška”

Kino Park i ovog je vikenda za svoje posjetitelje pripremio dvije nove projekcije. U subotu, 4. veljače u 19 sati možete pogledati “Asterix i Obelix: Srednje kraljevstvo”, dok vas u nedjelju, 5. veljače u 17 sati očekuje animirani film “Neustrašiva njuška” sinkroniziran na hrvatski.

ASTERIX & OBELIX: SREDNJE KRALJEVSTVO

Izvorno ime: Astérix & Obélix: L’Empire du Milieu

Redatelj: Guillaume Canet

Žanr: obiteljski, komedija, avantura

Uloge: Zlatan Ibrahimović, Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Pierre Richard, Marion Cotillard, Vincent Cassel

Godina: 2023.

Država: Francuska

Sadržaj filma: Godina je 50. prije Krista i kineska je carica zatvorena nakon državnog udara koji je potaknuo princ izdajica. Uz pomoć feničkog trgovca i njezinog vjernog tjelohranitelja, caričina jedina kći princeza Sass-Yi bježi u Galiju kako bi zatražila pomoć dvojice hrabrih ratnika Asterixa i Obelixa, koji su zahvaljujući svom čarobnom napitku obdareni nadljudskom snagom. Naša dva nerazdvojna heroja rado prihvaćaju pomoći i tako počinje veliko putovanje i avantura na putu za Kinu. Ali Cezar i njegova moćna vojska, žedni novog osvajanja, također idu prema Srednjem kraljevstvu… U petom filmu franšize se pridružila i velika nogometna zvijezda Zlatan Ibrahimović kao Oneofus.

NEUSTRAŠIVA NJUŠKA – SINK

Izvorno ime: Paws of Fury: The Legend of Hank

Redatelj: Mark Koetsier, Rob Minkoff, Chris Bailey

Žanr: animirani, akcija, komedija

Uloge: Tarik Filipović, Marko Makovičić, Nikola Marjanović, Goran Malus, Dražen Bratulić, Marko Juraga, Gorban Vrbanić, Ivan Mokrović, Ana Zibar, Ivan Đuričić, Daniel Dizdar, Paula Slavica, Dora Jakobović, Ivor Plužarić, Ana Čapalija

Trajanje filma: 98 min

Godina: 2022.

Država: SAD

Sadržaj filma: Naoko neugledni pas Hank sanja velike snove. Toliko velike da želi postati pravi pravcati samuraj. E sad, nije to baš tako jednostavno kao u snovima. Najgore od svega nije ni nepoznata zemlja, ni daleki put, ni neobična hrana koja uopće ne liči na pseću, već njegov strah kako izaći na kraj sa jedinim stanovnicima te zemlje – mačkama. Hank, neodoljiv i lijepo odgojen pas ima za protivnika vrlo zločestog mačora, Ika Chu-a opakog vođu nepobjedive vojske samuraja. Ika nagovara pomalo naivnog Hanka da postane samuraj i glavni zaštitnik grad Kakamucho. Hank prihvaća ponudu ne sluteći prave namjere podloga Ika Chua. Srećom, u Kakamucho upoznaje Jimba, nekada velikog i karizmatičnog samuraja koji, mada ispočetka nevoljko, uzima Hanka pod svoje i uči ga “tajnama zanata”. Sklopivši prvo istinsko prijateljstvo između mačke i psa, njih dvojica kreću na ludo i nezaboravno putovanje kako bi spasili grad Kakamucho od zlog Ika Chua. Na koncu Hank ispunjava svoje snove i spoznaje što uistinu znači biti samuraj.

