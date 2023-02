Kino Pitomača pripremilo raznovrstan program za sve generacije: Evo što vas očekuje

Ovog tjedan Kino Pitomača pripremilo je raznovrstan program za sve generacije. Tako već danas (utorak), 14. veljače, kada slavimo Valentinovo, s početkom u 20 sati pogledajte humorističku dramu “Čarobni Mike: Posljednji ples”. Petak, 17. veljača, rezerviran je za predstavu Kerekesh Teatra pod nazivom “Ja, trudnica” s početkom u 19 sati, dok je u subotu, 18. veljače s početkom u 19 sati, na redu romantična komedija “Što ljubav ima s tim?”. U nedjelju, 19. veljače s počekom u 17 sati, možete pogledati animirani film “P’astanian i tri njušketira” sinkroniziran na hrvatski jezik.

ČAROBNI MIKE: POSLJEDNJI PLES

Izvorno ime: Magic Mike’s Last Dance

Redatelj: Steven Soderbergh

Žanr: komedija, drama

Uloge: Channing Tatum, Salma Hayek Pinault, Ayub Khan Din, Jemelia George, Juliette Motamed

Trajanje filma: 107 min

Godina: 2023

Država: SAD

Sadržaj filma: “Magic” Mike nakon duge pauze ponovno izlazi na pozornicu. Nakon što ga je propali poslovni dogovor ostavio bez novca, Mike je prisiljen raditi kao barmen u Floridi. Nadajući se posljednjem dobrom provodu, Mike bježi u London s poznatom bogatašicom koja mu daje ponudu koju ne može odbiti…uz pokoju skrivenu namjeru. Kada Mike otkrije njen plan mora se zapitati, mogu li on i novi zgodni plesači koje će morati dovesti u formu izvesti nemoguće?

JA, TRUDNICA – predstava

“I, kad će djeca?”, “Jeste trudni? Radite uopće na tome?”, “Gdje je zapelo?”. Tu su samo neka od pitanja koja se ne bi trebala pitat, a naša Ivona Ljubić sluša ih svakodnevno. U ovoj komediji s trudovima ispričat ćemo vam neobičnu ljubavnu priču koja počinje pišanjem na tester, zahuktava se pogrešnim riječima podrške apsolutno svih drugih likova, no uz velike napore ipak ima sretan završetak. Upravo zbog onoga što dolazi na kraju sve drugo postaje manje važno. To može potvrditi svaka majka. No onaj koji tvrdi da je trudnoća blaženo stanje, sigurno nije bio žena. U predstavi glume Ana Begić Tahiri i Jan Kerekeš.

ŠTO LJUBAV IMA S TIM?

Izvorno ime: What’s Love Got to Do with It?

Redatelj: Shekhar Kapur

Žanr: komedija, romansa/ljubavni

Uloge: Emma Thompson, Lily James, Oliver Chris, Shazad Latif, Asim Chaudhry

Trajanje filma: 108 min

Godina: 2022

Država: GRB

Sadržaj filma: Duhovito i emocijama nabijeno ljubavno pismo svijetu u kojem živimo dolazi od producenata hitova Dnevnik Bridget Jones i Zapravo ljubav. Za Zoe, redateljicu dokumentaraca i ovisnicu o aplikacijama za upoznavanje, svajpanje udesno samo je donijelo beskonačan niz krivih odabira, na užas njezine ekscentrične majke Cath (Emma Thompson). Za Zoeina susjeda i prijatelja iz djetinjstva Kaza, odgovor na pitanje kako pronaći pravu ljubav je krajnje jednostavan: treba slijediti primjer svojih roditelja i odlučiti se za dogovoreni (ili “potpomognuti”) brak s bistrom i lijepom nevjestom iz Pakistana. Dok Zoe snima njegovo putovanje od Londona do Lahorea kako bi se oženio za djevojku koju su odabrali njegovi roditelji, počinje se pitati ima li što naučiti iz duboko drugačijeg pristupa pronalaženju ljubavi.

P’ASTANIAN I TRI NJUŠKETIRA -SINK

Izvorno ime: D’Artacán y los tres Mosqueperros

Redatelj: Toni Garcia, Stephen Hughes

Žanr: animirani, obiteljski

Uloge: Ronald Žlabur, Ervin Baučić, Slavko Juraga, Aleksandar Cvjetković, Ana Magud, Goran Malus, Jasna Bilušić, Ivan Glowatzky, Lovro Juraga, Adnan Prohić

Trajanje filma: 84 min

Godina: 2021

Država: ESP

Sadržaj filma: Temeljena na slavnom romanu “Tri mušketira” i smještena u 17. stoljeće, ova nevjerojatna animirana avantura prati mladog štenca P’Astaniana koji putuje u velebni Pariz i nada se da će ispuniti svoj san da postane jedan od slavnih zaštitnika kralja. P’Astanian je mladi mačevalac koji sanja pridružiti se legendarnim Njušketirima. Nakon što je dokazao svoje vještine i stekao njihovo povjerenje, on i Njušketiri moraju obraniti kralja od tajne zavjere zlog kardinala koji želi preuzeti vlast. Budući da nitko drugi ne može spasiti situaciju, P’Astanian i njegovi novostečeni prijatelji, talentirani mačevaoci, kreću u avanturu kako bi bili spasili kralja i oslobodili regiju.

