Na Kladarskem bregu održana zanimljiva radionica crtanja i slikanja starinskim tehnikama

Jučer (utorak), na Dan zaljubljenih, na Kladarskem bregu u općini Pitomača održana je radionica “Crtanje i slikanje starinskim tehnikama” koja je održana u sklopu projekta “Aktivni i perspektivni u svojoj zajednici”, a kojeg provode Čuvarice kulturne baštine iz Kladara u suradnji s Udrugom žena “Guščarice” iz Grabrovnice te Općinom Pitomača.

Tako su se na radionici koju je vodila članica Čuvarica kulturne baštine Vesna Bajić, sudionici mogli okušati u crtanju tehnikom vinorel (crtanje vinom) te tehnikom crtanja kavom.

-Ako spojite umjetnost i vino dobijete jednu crtačku tehniku koja se zove vinorel. To je starinska tehnika crtanja. Nekada ljudi nisu imali boje pa su se koristili onime što su imali. Većinom su crtali s vinom, čajevima, kavom, raznim biljkama i slično. Na radionici smo pokazali kako crtati vinom i kavom i što je sve potrebno da bi dobili određene nijanse. Recimo, da bi napravili crtež od vina, treba nam puno deblji papir, odnosno da ima što veću gramažu, zatim olovka, kist i naravno crno vino i ono što je najbitnije da je samo jedna sorta crnog vina. Na papiru zatim skiciramo ono što želimo nacrtati i onda vinom to popunjavamo. Ukoliko želimo dobiti tamniju nijansu, vino se uglavnom kuha da ispari i tako dobijemo tamniju nijansu ili se može raditi sloj po sloj, no onda treba čekati da se prvi sloj posuši i tako sve do željene nijanse. A ista tehnika je i s kavom, ako želimo tamniju boju moramo skuhati jaču kavu ili ju iskuhavati – objašnjava nam voditeljica radionice Vesna Bajić.

Osim što ove starinske tehnike crtanja sve više zanimaju mlade umjetnike i žele se okušati u tome, tako su pokazali svoju kreativnu stranu, ali i naučili nešto novo. A kroz ovu radionicu također su se mogla degustirati vina poznatih pitomačkih vinogradara.

-Nekada su ljudi crtali vinom pošto nisu imali puno boja, a ni novaca jer su nekada boje bile skupe, a danas većinom to podrumari koriste i vole imati da im ostane neka sorta vina u dugom sjećanju. Dakle, ako se vino nanese na papir to ostaje dugotrajno, s time da kada nacrtate određenu sliku ona će biti boja vina kakva je i u flaši, ali isto kao i u bačvi s vremenom vino oksidira i počinje slika dobivati drugi štih i vući će na smeđe tonove – objašnjava Vesna B.

Ovom radionicom još jednom su Čuvarice kulturne baštine pokazale kako prenijeti tradiciju na mlađe naraštaje na interesantan i interaktivan način te kako očuvati našu kulturnu baštinu.

-Održali smo još jednu radionicu, a to je radionica “Crtanje i slikanje starinskim tehnikama” gdje se okupio velik broj mladih, ali i starijih koje također to zanima. Glavni cilj ove radionice je bilo da u neku ruku i promoviramo samu kulturu kroz tu radionicu. Dakle tu se radilo o starinskom načinu slikanja vinorelom, odnosno vinom i kavom. Mladi su zapravo pokazali veliku zainteresiranost, pogotovo putem ovog projekta i smatram da je to jedan veliki uspjeh i za nas kao udrugu. Izvršili smo tu misiju koja je i bila da privučemo mlade i da im na neki interesantan i interaktivan način prezentiramo tu kulturu i kulturnu baštinu – rekao je voditelj projekta Karlo Giba.

