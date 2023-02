Nogometni klub Mladost 1930 Čađavica održao redovnu godišnju izvještajnu skupštinu

Nogometni klub Mladost 1930 Čađavica, koji se natječe u 2. ŽNL Istok, danas (subota) je održao svoju redovnu godišnju izvještajnu skupštinu.

Službenom dijelu skupštine, koja je održana u čađavačkom mjesnom domu, prethodilo je intoniranje hrvatske himne i odavanje počasti svim poginulim, umrlim i nestalim hrvatskim braniteljima, kao i preminulim članovima kluba minutom tišine.

Nakon izbora Radnog predsjedništva, predsjednik kluba Mario Car iznio je izvješće o radu i financijsko izvješće za proteklo razdoblje, te plan rada i financijski plan za 2023. godinu. Sva izvješća su jednoglasno usvojena od strane nazočnih članova.

Kako je istaknuo predsjednik Car, plan za proljetni dio nogometnog prvenstva je odigrati sve planirane pripremne utakmice.

– Osim treninga s novim trenerom Danijelom Kolomazom, odigrat ćemo nekoliko pripremnih utakmica kako bismo se adekvatno pripremili za proljetni dio prvenstva. U planu nam je za ovu godinu postaviti navodnjavanje na nogometnom terenu, kvalitetno održavati teren i svlačionice, pokrenuti barem jednu mladu selekciju, organizirati memorijalni nogometni turnir ”Bero, Vabec, Zvonko”, organizirati turnir mjesnih odbora povodom proslave Dana općine, pronaći potencijalne sponzor, te održati dobru suradnju sa ostalim udrugama s područja naše općine – istaknuo je Car te dodao kako im je cilj proljetnog dijela prvenstva plasirati se na što bolju poziciju na ljestvici, a sljedeće nogometne sezone, uz pojačanja, vratiti se u 1. ŽNL gdje Mladost 1930 i pripada.

Uslijedile su pozdravne riječi gostiju, a pohvale na dosadašnjem radu i puno sreće za ubuduće su igračima i Upravi NK Mladost 1930 Čađavica uputili predsjednik DVD-a Čađavica i VZO Čađavica Petar Budimir, predsjednik LU Sokol Čađavica Rudolf Hranj, predsjednik DVD-a Starin Milenko Radulović, predsjednik Općinskog vijeća Općine Čađavica Josip Piskač, te načelnik Općine Čađavica Mirko Rončević.

– Izgradnjom novih svlačionica stekli su se svi uvjeti da naš nogometni klub bude respektabilan na ovom području, ali, nažalost, ove sezone to nije tako, no to ne znači da već iduće nećemo biti puno bolji i uspješniji. Rezultati, kao i svemu drugom, pa tako i u nogometu, ne dolaze sami, treba trenirati, odgovorno i fer se ponašati na terenu i van njega, a onda će i oni doći. Općina Čađavica je tu da vam pomogne u ostvarivanju što boljih rezultata, a, nadam se, da će već ovo proljeće biti bolje za vas i da ćete, kako je rekao predsjednik Car, ostvariti pomak prema vrhu ljestvice. Želim vam puno sportske sreće i nogometnih uspjeha u narednom periodu – rekao je načelnik Rončević.

(www.icv.hr, adf, foto: D. Fišli)