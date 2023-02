Obilježena 33. obljetnica osnutka i djelovanja OO HDZ-a općine Špišić Bukovica

U Hrvatskom domu u Špišić Bukovici u petak, 3. veljače svečano je obilježena 33. obljetnica osnutka i djelovanja Hrvatske demokratske zajednice općine Špišić Bukovica. Svečanosti proslave najjače i najvažnije stranke u povijesti Hrvatske, uz mnoge članove i simpatizere, nazočili su: član Predsjedništva HDZ-a i predsjednik Županijskog odbora VPŽ Igor Andrović, saborski zastupnik i dopredsjednik Županijskog odbora VPŽ Josip Đakić, dopredsjednica Županijskog odbora VPŽ i predsjednica Zajednice žena “Katarina Zrinski” VPŽ Sanja Kirin, predsjednik Gradskog odbora Virovitica Ivica Kirin, predsjednici općinskih odbora Suhopolja i Čačinaca, Goran Doležal i Alen Jurenac, tajnik Županijskog odbora Bojan Mijok, predsjednik Zajednice utemeljitelja „Dr. Franjo Tuđman“ VPŽ Marko Teskera, predsjednik Zajednice branitelja “Gojko Šušak” VPŽ Zvonko Kožnjak, predsjednik Mladeži HDZ-a VPŽ Mato Krizmanić, kao i predsjednik Mladeži HDZ-a općine Špišić Bukovica Mario Komar.

Domaćin, predsjednik OO HDZ-a Špišić Bukovice, ujedno i načelnik općine, Hrvoje Miler, izrazio je zadovoljstvo snagom Hrvatske demokratske zajednice u Špišić Bukovici.

– Gotovo 20 godina HDZ-ovog kontinuiranog obnašanja vlasti na području općine Špišić Bukovica zasigurno je ostavilo dobar trag i utabalo svjetliju budućnost za sve naše mještane. Na proteklim lokalnim izborima 2021. godine moj slogan je bio “I riječi i djela” jer se stvarno možemo pohvaliti da smo mnogo toga ovih godina, koliko obnašam dužnost načelnika, i odradili. No da se ne hvalimo previše izgradnjom vrtića, nogostupa, kanalizacija, cesta, škola, rekonstrukcijom domova i slično, mislim da o našem radu dovoljno govori činjenica da na izborima za vijeća mjesnih odbora, koji se održavaju ove nedjelje, po prvi puta u povijesti općine, imamo samo po jednu listu u svim općinskim naseljima, naravno listu Hrvatske demokratske zajednice. Želio bih zahvaliti svim nositeljima lista i svim članovima koji su na listama te im čestitam na pobjedi već danas – rekao je Miler te pozvao prisutne da potaknu obitelji i prijatelje da izađu na izbore i odrade svoju građansku dužnost iako nemaju protukandidate.

Nazočnima se potom obratio dopredsjednik Županijskog odbora HDZ-a, saborski zastupnik i predsjednik HVIDR-e RH Josip Đakić.

– U 33 godine postojanja HDZ je imao svojih uspona i padova, lijepih i loših trenutaka. Ovo su danas lijepi dani u stranačkom životu s obzirom na to da na nadolazećim mjesnim izborima nemate protukandidata. Nema onih koji bi barem sa svojim idejama, ako ništa drugo, sudjelovali u životu općine. Vjerujem da to znači da su odluke koje donosite u mjesnim odborima dobre i kvalitetne. Gradi se i to se vidi, ideje se pretvaraju u djela i to je očito, preozbiljno za druge političke aktere. Sjetimo se prvog predsjednika dr. Franje Tuđmana i prvog potpredsjednika Hrvatskog sabora Stjepana Sulimanca Štefine rođenog u obližnjoj Turnašici koji su sanjali slobodnu, neovisnu i suverenu Republiku Hrvatsku kao članicu NATO saveza i Europske unije. Oporba je nervozna jer smo sve to postigli. Uveli smo i euro, ušli u Schengen, ostali su nam gospodarski izazovi koje treba riješiti. I dalje ćemo raditi i truditi se Hrvatsku učiniti još boljim mjestom za život ravnopravno drugim europskim državama – rekao je Đakić.

Član Predsjedništva HDZ-a i predsjednik Županijskog odbora, ujedno i župan Virovitičko-podravske županije, Igor Andrović istaknuo je kako je Hrvatska demokratska zajednica, stranka koja je obilježila veliko razdoblje i općine Špišić Bukovice, Virovitičko-podravske županije i cijele Hrvatske.

– Pod vodstvom prvog predsjednika HDZ-a dr. Franje Tuđmana ostvarene su velike pobjede, stvorena je neovisna i suverena Hrvatska i stoga bih pozdravio sve vas koji ste prije 33 godine stvarali Hrvatsku demokratsku zajednicu nošeni samo srcem i emocijama, zajedno s hrvatskim braniteljima ostvarivali velike pobjede kako na političkim tako i na vojnim poljima diljem naše Hrvatske. Virovitičko-podravska županija dugi niz godina je utvrda HDZ-a. Zahvaljujem svima vama koji ste 33 godine radili i koji još uvijek radite i na jačanju stranke, ali i na jačanju članstva. HDZ je proteklih godina bila složna stranka koja je ostvarila sve strateške ciljeve koji su prije 33 godine bili zacrtani. Ne vjerujem da bi bilo koja stranka, naša politička konkurencija, mogla ovakve velike stvari postići za Hrvatsku, pogotovo ako danas gledamo koji su nam to konkurenti, računajući ovdje i predsjednika Milanovića, odnosno “Karijes s Pantovčaka” i one njegove “Trabante”, kako kaže naš predsjednik, i s ljevice ili lažne desnice koji neumorno stvaraju kaos, pogotovo nakon što izađu ankete i pokažu da je HDZ na 30 posto, a prvi iza, SDP, na 11 posto, pa onda Most na 8 posto ili ovi iz Zagreba “Ne možemo”, također na 8 posto. Dakle svi oni zajedno kad zbroje rezultat nisu jaki kao što je jaka Hrvatska demokratska zajednica. Stoga mi je drago svjedočiti zajedništvu u HDZ-u i samo to zajedništvo nas može održati da i dalje služimo narodu – rekao je Andrović.

(hdz-vpz.com)