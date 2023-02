Plesna skupina Dance Stars Osnovne škole IBM Orahovica 9. u Hrvatskoj: Iza sebe ostavile Zagreb, Osijek i Pulu

Sjajne vijesti stigle su iz Poreča s natjecanja u sportskom plesu za osnovne i srednje škole. Naime, Plesna skupina Dance Stars Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić iz Orahovice ušla je u TOP 10 u Hrvatskoj, osvojivši odlično 9. mjesto. Nastupile su ukupno 33 plesne skupine osnovnih škola, a u kategoriji gdje su nastupile i Orahovčanke i to pod nazivom “Urbani/cheer timovi mix” plesalo je 17 skupina.

Treba svakako reći da je većina plesnih skupina koja je nastupila u kategoriji s Orahovčankama sačinjena od plesačice iz profesionalnih plesnih klubova velikih i većih gradova, a orahovačke školarke svoju su koreografije osmislile same uz savjete učiteljice Silvane Lešić. Ovim je uspjeh mladih plesačica IBM-a još veći i važniji.

– Najdraže mi je što su djevojke zadovoljne. Uživale su u svakom pokretu, osmijeh nisu skidale s lica i odradile su koreografiju odlično. Prepune su dojmova i jako su sretne i ostvarile su nova prijateljstva– rekla je odmah nakon nastupa učiteljica Lešić te dodala nekoliko zanimljivosti s natjecanja.

– Mi smo bile bolje plasirane od nekih jakih gradova poput Zagreba, Osijeka, Sesveta, Pule, Slavonskog Broda, Požege Križevaca i Duge Rese, to jako puno govori, a to su većinom djeca koje dolaze s iskustvom plesanja u klubovima. Ono što je također važno reći je da su svojim izgledom, nastupom i pojavom bile potpuno u rangu sa svim skupinama. Priča za sebe bila je nakon natjecanja kada su nam prilazili voditelji drugih skupina i čestitali te su ostali iznenađeni kako cure sve rade isključivo u školi, a mi smo naglasili kako smo tek nedavno dobili plesnu dvoranu i to malu, ali nama jako vrijednu. Na kraju smo dogovorili i neke suradnje s ostalim ekipama- rekla je Lešić.

Ove odlične plesačice bile su doista prepune dojmova.

– Išle smo samo uživati i pokazati što znamo. Ima doista vrhunskih skupina i nama je to bilo lijepo vidjeti. Što se tiče našeg nastupa, odradile smo ga bez greške, opustile se i isplatilo se. Mi smo presretne, među najboljih deset smo u Hrvatskoj i dobile smo još jači motiv da još više vježbamo i radimo- rekla je fenomenalna plesačica Anika Knežević. Tonka Kenji od prvog je dana u plesnoj skupini, još tamo od drugog razreda otkako su djevojke počele plesati i kako kaže ovo joj je kruna školskog plesa do sada.

– Doći na ovakvo natjecanje i nastupiti je nešto posebno, predivno i nezaboravno, a onda još ostvarimo ovako velik uspjeh, stvarno smo jako sretne. Sve cure plešu jako dobro, vidi se da pojedine stvarno rade profesionalno, ali mi smo itekako ponosne što je ovo naš rad iz škole- rekla je Tonka. Ova plesna priča postaje bajka,a veliki uspjeh mladih Dance starsica još je jedna velika promocija grada Orahovice i Virovitičko-podravske županije na državnoj razini. Osim odličnog nastupa i nezaboravnih dojmova, orahovačke su plesačice stekle i divno prijateljstvo s pobjednicama iz Jastebarskog.

– Sprijateljile su se još prije početka natjecanja, a poslije su bile podrška jedne drugima. Družile su u sobama, razmjenjivale iskustva i to je jedna od najvećih nagrada ove priče jer takvo prijateljstvo je prava vrijednost ovakvih natjecanja– zaključila je voditeljica orahovačkih plesačica Silvana Lešić.

(www.icv.hr, vg)