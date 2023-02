Pretkadetkinje košarkašica ŽKK Virovitice prvakinje Regije Sjever: Ovom titulom ostvarile plasman na poluzavršnicu Prvenstva Hrvatske

U Virovitici, pred dobro ispunjenom dvoranom i gotovo dvije stotine navijača, košarkašice Ženskog košarkaškog kluba Virovitica pobijedile su u finalnoj utakmici Prvenstva Regije Sjever i osvojile titulu ovogodišnjih prvakinja. Osvajanjem titule ujedno su se plasirale na poluzavršnicu Prvenstva Hrvatske među osam najboljih klubova u Hrvatskoj.

Regija Sjever inače okuplja sve košarkaške klubove iz pet županija sjeverozapadne Hrvatske i Virovitičanke su po prvi put osvojile titulu u ovoj kategoriji, no do sada su osvajale titule na prvenstvima Z-11 i Z-13.

Nakon jučerašnje pobjede u polufinalu nad ekipom Mladosti, djevojke iz Virovitice čekao je znatno teži protivnik, a to je ekipa Vindi iz Varaždina koja je već više godina najveći konkurent Virovitičankama u ovom godištu. Pomalo pod imperativom pobjede, kako su u dosadašnjem dijelu natjecanja bili jedina ekipa bez poraza, krenulo se u utakmicu.

Nakon uvodnih ispitivanja snaga prva četvrtina završila je gotovo izjednačeno, odnosno prednošću djevojaka iz Varaždina 10:8. Bio je to dan kad lopta jednostavno Virovitičankama nije ulazila u koš, no tada su na scenu stupali i navijači koji su ih sve vrijeme sustavno podržavali. Uz prijateljice i roditelje, bila je tu i poveća skupina košarkaša Košarkaškog kluba Virka Virovitica koji su glasnim bodrenjem i fer i korektnim navijanjem pomagali svojim kolegicama. One su im uzvraćale fanatičnom borbenošću što su nastavile i u drugoj četvrtini koju su dobile 19:13. Samim tim na poluvrijeme se krenulo s prednošću domaćih djevojaka 27:23.

Nakon petnaestominutnog odmora nastavilo se u istom ritmu. Virovitičanke i dalje koš nije previše ljubio no igra u obrani bila je znatno bolja i Varaždinke su teško dolazile do koša. Treća četvrtina tako je završila s 10:6 za ekipu ŽKK Virovitice te se prednost prvi put popela na osam koševa razlike.

Posljednja četvrtina krenula je s dva ubačaja Varaždinki te je utakmica na kratko ponovno krenula u neizvjesnost no tri ukradene lopte sredinom četvrtina vratile su stvari na sedam koševa razlike koju su Virovitičanke rutinirano zadržale do kraja utakmice.

Uslijedilo je veliko slavlje Virovitičanki, ali i iskrene čestitke Varaždinkama koje su odigrale odličnu utakmicu. ŽKK Virovitica i ŽKK Vindi iz Varaždina ujedno su veliki klubovi prijatelji koji su prošle godine zajedno organizirali kamp u Savudriji što će ponoviti i ove godine, ali na Rabu.

Trener Robert Fritz na kraju utakmice je istaknuo.

-Kao prvo čestitao bih našim djevojkama na velikoj borbenosti kojom smo dobili ovu utakmicu u kojoj nas, iskreno rečeno, šut baš nije služio. Čestitao bih i našem velikom prijatelju iz Varaždina, treneru Tiboru kao i njegovim djevojkama na odličnoj utakmici. Treniranje pet puta tjedno i veliki uloženi trud ipak je nagrađen. Sada nam predstoji poluzavršnica Prvenstva Hrvatske za djevojke rođene 2008. godine i mlađe. Moram naglasiti da mi nemamo niti jednu djevojku tog godišta što znači da ćemo u borbu s najboljim klubovima u Hrvatskoj, prepunih reprezentativki, krenuti s uvjerljivo najmlađom, ali i samim time u velikoj mjeri najperspektivnijom ekipom. Naše djevojke su sve 2009. i 2010. godište što ovom uspjehu daje dodatnu vrijednost i svi u klubu smo ponosni na njih, a na njima je da nastave još jače trenirati kako bi nastavile trend odličnih rezultata – istaknuo je Fritz.

ŽKK Virovitica – ŽKK Vindi Varaždin 44:37

ŽKK Virovitica: Lana Bajivić, Maja Lena Bucifal 14, Ena Salajić 7 (1×3), Dorotea Blažičević, Nika Gverić 11 (1×3), Lorena Kanižaj 4, Margareta Cenger 8, Iva Marošević, Viktorija Maljak, Lavinia Subota i Monika Požežanac Sabolić.

(ŽKK Virovitica)