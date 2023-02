SEHA GAZPROM LIGA ‘Gromovi’ upisali prve ovosezonske bodove, Eurofarm pao u Našicama

U susretu drugog kola skupine A regionalne SEHA Gazprom lige NEXE je u sportskoj dvorani Osnovne škole kralja Tomislava u Našicama svladao Eurofarm Pelister iz sjevernomakedonske Bitole rezultatom 29:25.

Od početka do kraja utakmice ‘Gromovi s Krndije’ bilisu u prednosti, ali tijekom cijele utakmice gosti iz Sjeverne Makedonije su im ‘puhali za vratom’. Obje momčadi imali su dobrih i loših fazi u igri. NEXE je krajem prvog dijela došao na +5 (15:10), ali su to gosti do odmora smanjili na 15:12.

U 43. minuti odličnom serijom domaći rukometaši dolaze do +8 (23:16), ali u idućih osam minuta gosti dolaze na zaostatak od samo dva pogotka (23:21). U preostalih devet minuta igre rukometaši NEXE-a osiguravaju pobjedu od četiri pogotka prednosti (29:25).

Najefikasniji u redovima NEXE–a bio je Ivan Sršen sa šest, dok su Luka Moslavac, Tomislav Severec i Fahrudin Melić postigli po četiri zgoditka.

U idućem kolu 9. ožujka NEXE će ugostiti vodeću momčad skupine A, Vojvodinu iz Novog Sada.

-Svjesni smo da Eurofarm ima jako dobru momčad i odlično smo otvorili utakmicu u obrani, što inače radimo na domaćim utakmicama. U nastavku nismo uspjeli iskoristiti neke dobre prilike za postizanje zgoditaka i omogućili gostima da se vrate u igru. Isto tako, imali smo nekoliko jako loših razdoblja, što ubuduće moramo svesti na minimum. Važno je pobijediti u tim utakmicama jer nam daju energiju i pomažu nam da steknemo samopouzdanje. Osjećam da smo sada spremni za utorak i utakmicu sa Skjernom – izjavio je igrač NEXE-a Ivan Sršen.

Trener NEXE-a Branko Tamše već ozbiljno razmišlja o sljedećoj utakmici.

– Napravili smo određene pogreške, a bilo je dosta oscilacija u utakmici, kako kod nas, tako i kod gostiju. Sada nas čeka teška utakmica protiv Skjerna i trebat će nam svi raspoloživi igrači da ih porazimo. Još jednom, velike čestitke Eurofarmu na poštenoj borbi – rezimirao je Tamše.

NEXE: Dominik Kuzmanović 1 (7+1), Marko Račić 1, Aleksandar Bakić 1, Fran Mileta 2, Moreno Car (6+0), Ivan Sršen 6, Borna Manci Mičević, Andraž Velkavrh, Tomislav Severec 5, Karlo Godec 2, Luka Moslavac 4, Janko Kević 2, Tomić, Fahrudin Melić 4, Dorian Markušić 2 i Gianfranco Pribetić. Trener: Branko Tamše.

(www.icv.hr, mš, foto: M. Šolc)