Sportski laureati Osječko-baranjske županije su tenisačica Donna Vekić i Rukometni klub „Nexe“ Našice

Najuspješnija sportašica Osječko-baranjske županije i Grada Osijeka za 2022. godinu je tenisačica Donna Vekić (Teniski klub „Tennis Talents“ Osijek), a najuspješniji sportaš je vratar NK „Osijek“ Ivica Ivušić. Rukometni klub „Nexe“ Našice je najuspješniji županijski sportski kolektiv, odnosno na razini Grada Osijeka laureat je Muški odbojkaški klub „Mursa“.

Proglašenje najuspješnijih sportaša, sportskih kolektiva i sportskih djelatnika u gradu Osijeku i Osječko-baranjskoj županiji za 2022. godinu upriličeno je u petak u Dvorani Gradski vrt u Osijeku, a uz brojne sportaše i sportske djelatnike svečanosti su nazočili župan Osječko-baranjske županije Ivan Anušić i zamjenik gradonačelnika Grada Osijeka Dragan Vulin.

– Sport u Osječko-baranjskoj županiji, osobito u zadnjih nekoliko godina, pokazuje puno veću razinu i po kvaliteti sportaša i rezultatima, imamo sportaše koji ostvaruju i svjetski zapažene rezultate, a sve to vidljivo i u javnosti. To je razlog što smo se nominirali te dobili titulu Europske regije sporta za 2024. godinu kada će cijela naša županija biti pod posebnim fokusom javnosti. Pripremamo niz velikih projekata i infrastrukturnih zahvata te ćemo sigurno opravdati naziv regije sporta. Sport je imao i uvijek će imati potporu Osječko-baranjske županije, a to očito daje i rezultate – rekao je župan Ivan Anušić te čestitao nagrađenim sportašima na ostvarenim rezultatima, baš kao i ostalim sportašima, njihovim trenerima, obiteljima i kolektivima.

Čestitke dobitnicima priznanja i nagrada te svim sportašima uputio je i zamjenik gradonačelnika Osijeka Dragan Vulin. Zahvalio im je na promociji Grada diljem Hrvatske i inozemstva, a naglasio kako će Grad Osijek 2023. godine za sport izdvojiti 10,5 milijuna eura što ga svrstava u sam vrh među velikim gradovima. Najavio je nastavak dosadašnjih i novih ulaganja u sportske kolektive i infrastrukturu.

Izbor najuspješnijih sportaša i sportskih kolektiva Slavonije i Baranje počeo je 1957. godine, a ovogodišnji izbor je tako 65. dodjela po redu, a obuhvatio je 12 kategorija nagrada i priznanja, od kojih 7 na svojoj razini dodjeljuje Zajednica športskih udruga grada Osijeka (najuspješniji sportaš i sportašica, najuspješniji sportski kolektiv, najuspješniji trener, najuspješniji sportaš i sportski kolektiv osoba s invaliditetom, „Trofej Kuna“ za perspektivne sportaše), 3 dodjeljuje Športska zajednica Osječko-baranjske županije (najuspješniji sportaš i sportašica, najuspješniji sportski kolektiv), a dvije nagrade dodjeljuje Glas Slavonije (Uzor-trofej “Matija Ljubek” i Nagradu „Sokol“).

Trofej „Kuna“ za perspektivne sportaše dobili su Andro Čokolić i Ivan Sabolek (Veslački klub Iktus), Roko Dimić (Atletski klub Slavonija-Žito), Ivor Gaće (Plivački klub Osijek), Nikola Hogl (Judo klub Mladost), Vita Jović (Mačevalački klub Dmitar Zvonimir) i Gabrijel Solar (Gimnastički klub Inova-gim).

Najuspješniji sportaš parasporta/sporta gluhih je Duško Božić (Športska udruga slijepih „Svjetlost“), a najuspješniji sportski kolektiv parasporta / sporta gluhih je Stolnoteniski klub „Slavonac“.

Najuspješniji trener je Saša Šešum (Atletski klub “Slavonija-Žito”).

Dobitnici Nagrade „Sokol“ su Mia Wild (Atletski klub „Slavonija-Žito“ Osijek) i Goran Vincek (ekonom NK Osijek i nogometne reprezentacije Hrvatske).

Uzor-trofej “Matija Ljubek” primio je Zvonimir Kovačević (Građansko streljačko društvo „Osijek 1784.“ Osijek).

(www.icv.hr, tj)