U Gradini održan predizborni skup Kandidacijske liste grupe birača Ivan Matić

U Vatrogasnom domu u Gradini u četvrtak, 9. veljače Kandidacijska lista grupe birača Ivan Matić održala je predizborni skup uoči izbora za Općinsko vijeće Općine Gradina koje će se održati u nedjelju.

Nositelj liste Ivan Matić predstavio je kandidate koji su uz njega na listi, a oni su: Marin Viljevac iz Brezovice, Ljiljana Zec iz Žlebina, Drago Dorić iz Rušana, Marijan Podnar iz Lipovca, Branko Šimić iz Gradine, Mario Rengel iz Bačevca, Đuro Benčik iz Novog Gradca, Marina Škrinjarić iz Gradine, Nedeljka Majcen iz Budakovca, Elizabeta Šimić iz Bačevca, Dina Kuzman iz Brezovice i Ivka Oskomić iz Lipovca.

– Ovo su ljudi koji će iznijeti svaki teret i izazov koji se bude stavio pred njih. Dajmo im povjerenje jer su nezavisni, svoji i nadasve imaju izraženu empatiju prema mjestima i ljudima gdje žive, a što je preduvjet za dobar i pošten rad u našoj općini. Broj u kojemu smo se okupili pokazuje da su mještani prepoznali važnost predstojećih izbora u našoj općini koji su po mnogočemu još i važniji od onih prethodnih. Naime, kada smo išli u prethodne izbore nismo ni znali što nas sve očekuje ukoliko dobijemo povjerenje, nismo znali s koliko ćemo se problema, izazova, opstrukcija i nečasnih radnji susresti. Danas znamo da je naša općina dugo godina bila krivo vođena, da se materijalna sredstva s kojima je raspolagala nisu koristila na ispravan način i da je u trenutku našeg preuzimanja vlasti bila dužna više od godišnjeg budžeta s kojim raspolaže. Unatoč tome, silnim naporima, trudom i znanjem uspjeli smo vratiti većinu dugova i pokrenuti pozitivne procese izgradnje i obnove niza komunalnih projekata što se može pročitati u našem izbornom programu – rekao je Ivan Matić istaknuvši kako ih oporba napada navodima da nisu ništa napravili za općinu.

– Sve što smo radili u vrijeme našeg mandata bilo je temeljeno na postojećim zakonima i propisima Republike Hrvatske u interesu svih mještana općine Gradina. S druge strane, zna se na koji način oni funkcioniraju, stranačka stega jača je od zakona, privatni interes ima prednost pred općim, nepotizam je dio procesa kadroviranja i ovo vrijedi kako na državnoj razini, tako i na najnižim razinama, kao što je naša općina. Za razliku od njih, mi smo legalisti, poštujemo pravila i za nas su svi mještani općine Gradina jednaki – rekao je Matić te pozvao mještane da izađu na izbore i glasaju za njih.

– Za kandidate koji će u sljedećem mandatu vratiti sve dugove Općine, izgraditi općinu u skladu s predizbornim programom, za kandidate koji će se rukovoditi interesima Općine te koji će to raditi transparentno i u skladu sa zakonima – naglasio je.

Podršku su im u Gradinu došli dati saborski zastupnici Ružica Vukovac, Vesna Vučemilović i Miroslav Škoro.

– I ja sam bila 2013. godine nezavisna načelnica izabrana s nezavisne liste u mojoj maloj općini koja je zapravo bila općina koju je devastirao HDZ. Zbog toga sam se upustila u politiku i izašla iz svoje zone komfora, izložila svoj privatni život, ali ipak dobila povjerenje građana da općinu koja je prva u Hrvatskoj pala na reviziji, općinu koja je grcala u dugovima i nije imala asfaltirane ceste, izvedem na pravi put. Mi nismo tu da bi podmetali, krali ili radili nešto za svoj interes. Mi smo tu da pomognemo svojim općinama, da ih dignemo iz pepela – rekla je saborska zastupnica Ružica Vukovac.

Potom se prisutnima obratila saborska zastupnica Vesna Vučemilović.

– Nije mala stvar izložiti se i krenuti u promjene, urediti mjesto u kojem živiš da bude dostojno čovjeka. Maknuti one koji su Gradinu doveli do toga da je pala i dobila negativno mišljenje Državne revizije. Nije puno općina dobilo negativno mišljenje, tri u cijeloj Hrvatskoj, a ima ih više od 500. Na prošlim ste izborima rekli da je tome dosta. Zato u nedjelju znate što vam je raditi – rekla Vučemilović.

Riječ je potom preuzeo saborski zastupnik Miroslav Škoro.

– Bilo vas je prije 22. godine 4.400, sad vas je 2.800. Tako kaže statistika. Treba li vam više podataka? To je naša stvarnost. Vama mora biti jasno da s druge strane postoje ljudi koji imaju vojne karte na stolu i na tim kartama je ucrtana svaka vaša kuća, svaki vaš bunar, svaki vaš ambar. Oni točno znaju koliko je vaših ukućana u toj kući, oni znaju i naravno za ove koji su otišli van. Oni kontroliraju izborne procese, oni kontroliraju izborna mjesta, oni kontroliraju sve. Ja sam govorio nekoliko puta o izbornim prevarama gdje se točno znalo koji su ljudi to napravili, i ništa. Došao sam vam reći da ne odustajete. Došao sam sa sudskog procesa, ne jednog, ja ih vodim 30 i neću odustat ni od jednog. Dok sam živ vodit ću svoje sudske procese i uživat ću u njima. Jučer sam dobio jedan, i dobit ću ih sve. Jer lažu, nemaju dokaze i služe se silom – rekao je Škoro.

Na koncu se prisutnima obratio načelnik općine Gradina Josip Vučemilović-Jurić.

– Ponosan sam na sve kandidate koji su u prošlosti, a tako će i u budućnosti interes Općine staviti na prvo mjesto. Kandidate koji su odlučili nastaviti sa procesom koji je započeo prije 20 mjeseci – dovođenja Općine Gradina u krug normalnih općina. Kampanja je bila kratka, ali možemo reći sadržajna. Ni sami nismo svjesni koliko smo dobri, a dokaz tome je da su se u posljednje vrijeme počele upotrebljavati nepristojne – u najmanju ruku neprimjerene riječi od sudionika predizborne kampanje od koji smo to najmanje očekivali. Zapamtite to se radi kada se za drugu stranu ne može reći ništa loše. Ljudi ovdje nisu miševi, da su miševi ne bi bili ovdje, skrivali bi se. Ovdje su ljudi koji vole svoju Općinu srcem, ne iz interesa. Ovdje su ljudi koji imaju svoje ja. Općina nije igračka za zadovoljenje osobnih interesa pojedinaca. To je mjesto za odlučne, neovisne i ljude sa stavom – rekao je Vučemilović-Jurić dodajući da se svi planovi za općinu mogu vidjeti na letku koje je dobilo svako domaćinstvo.

– Siguran sam da ste prepoznali promjene koje su se dogodile u proteklih 20 mjeseci,

da je ova Općina prodisala, polako stiče povjerenje partnera, banaka i gospodarstvenika. Od 12,7 milijuna duga ostalo je nešto preko 4 milijuna! Vjerujte i to ćemo riješiti, ali za to trebam, kao što sam već rekao odlučne, neovisne i ljude sa stavom, a to su ljudi s Nezavisne liste Josip Vučemilović-Jurić koji su na glasačkom listiću pod brojem 3. kandidacijska lista grupe birača i nositelj liste Ivan Matić. To su ljudi koji će ovu Općinu povesti u svjetliju budućnost – rekao je Vučemilović-Jurić i pozvao mještane da izađu na izbore u nedjelju, 12. veljače.

(www.icv.hr, Foto: T. Szabo)