Vlatko Štampar do suza nasmijao prepunu višenamjensku dvoranu u Orahovici

U organizaciji udruge PAUK, Orahovica je bar na sat i pol zaboravila na životne i svakodnevne brige uživajući u vrhunskom stand-upu. Naime, pred prepunom višenamjenskom dvoranom nastupio je poznati hrvatski komičar, Čakovčanin Vlatko Štampar. Vlatko je svojim odličnim komičarskim umijećem do suza nasmijao svakog gledatelja vješto prebirući po temama koje svakodnevno susrećemo u životu.

– Nakon što smo ugostili Željka Pervana, odmah nam je cilj bio dovesti Vlatka koji je doista vrhunski komičar i svi smo uživali. Od srca hvala velikom broju posjetitelja koji su od posljednjeg mjesta napunili našu višenamjensku dvoranu i na kraju sipali pohvale Vlatku nakon nastupa, što govori i nama da smo pogodili s njegovim dolaskom – rekao je predsjednik udruge PAUK Mirko Kufner.

Nakon što je zabavio Orahovčane Vlatko Štampar stao je i pred naš mikrofon te podijelio emocije iz Orahovice.

– Iskreno nisam očekivao da će ovdje biti ovoliki interes i stvarno se zahvaljujem od srca publici što su došli u tako velikom broju i posjetili moj nastup. Hvala i Udruzi PAUK i Mirku na odličnom dočeku i prilici da ovdje nastupim, stvarno sam se super osjećao. Orahovica je stvarno super, došlo je čak i dosta ljudi iz drugih mjesta koji su eto vozili da bi me pogledali i nadam se da ćemo kolega i ja brzo ponovno doći te da će ovo prerasti u jednu dugoročnu suradnju – započeo je Vlatko.

Tijekom njegovog nastupa vidjelo koliko ljudima nedostaje smijeha i opuštanja.

– Ljudi su depresivni i stvarno ima treba smijeha i ako se mogu opustiti na sati pol vremena i ne misliti na probleme onda smo dobar posao napravili. Uvijek kažem jednako, hoću za publiku kao i za sebe, a to je da se zajedno smijemo, družimo i ne mislimo na sve ono što svaki dan prolazimo kroz život – kaže Vlatko te onako u svom stilu priča kako je biti komičar.

– Komičar ima slobodu, ali mora imati svoju granicu. Ja imam 15 granica u glavi i do koje ćemo doći ovisi o ljudima kakvi su te večeri, recimo večeras smo prošli šestu ili sedmu, ali nismo došli do jedanaeste jer ipak je bilo par gospođa u publici. Komičar mora sam ocijeniti koliko su ljudi zainteresirani za koju vrstu humora. Imam jako bolesne fore koje prebacujem s prijateljima, ali takvima se možemo družiti na pivi, gdje nas nitko ne zna i to je ta ključna granica. Na ovakvim večerima treba svatko imati smisla za humor, znati ga pružiti i primiti na svoj račun, zapravo se potpuno opustiti i ako ljudi shvate da je to sve samo zbog jednog jedinog cilja, a to je da se svi skupa nasmijemo i zabavimo, onda nema problema. I u Orahovici je bilo brutalnih fora, gadarija, ali vjerujem da nitko nije izašao uvrijeđen ili nesretan, sve je to zbog smijeha – zaključio je Štampar.

