Wandercon stigao u Osijek: Na 326 četvornih metara LED ekrana igraju se Fortnite, League of Legends, Call of Duty i druge igre

U Osijek su stigli poznati gaming influenceri, youtuberi i streameri iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Srbije, Makedonije, Mađarske i Crne Gore.

Naime, najveći regionalni “gamerski” festival Wandercon otvoren je u osječkoj dvorani Gradski vrt od 03. do 5. veljače 2023. godine. To je najveće regionalno okupljanje gamera, e-sportaša i gamerskih influencera, čija zajednička publika broji na desetke milijuna pratitelja.

Istovremeno će se uz e-sportski turnir s više od 500 registriranih natjecatelja, održavati i sajam gamerske opreme, smotra najutjecajnijih regionalnih i svjetskih igrača.

Program se održava na tri odvojene pozornice s 326 četvornih metara LED ekrana. Igraju se Fortnite, League of Legends, Stumble guys, PUBG, Warzone 2, Apex, Call of Duty, CS:GO, Valorant, FIFA 23, Rocket League , Apex…

Osim redovnih posjetitelja, festival će posjetiti najpoznatiji influenceri iz cijele regije među kojima su Barbi Afrika, Vicostein, Yasserstein, Vuk Aleksandra, Gallasandalla i mnogi drugi.

-Event je zamišljen kao festival, gdje će svi uzrasti moći pronaći svoju zanimaciju! Također event će pratiti izlazak hrvatske igre Joe Wander and the Enigmatic Adventures, koja izlazi 3. veljače na PC, Playstation 5 te Xbox Series X/S platofmama. Igru je napravio Frozen Pixel Studio. Posjetitelji će sva tri dana moći igrati Joe Wander And the Enigmatic Adventures te sudjelovati u raznim izazovima iz igre na kojima će moći osvojiti novčane nagrade u vrijednosti 10.000 eura – ističu organizatori.

-Drago mi je da su ponajveći gameri regije i svijeta stigli u Osijek pokazati koliko je to velika i rastuća industrija. Nisam generacija koja ih poznaje, ali tu su svjetski prvaci, rekorderi. Produkcija je vrhunska, ovo je ogroman biznis i velika manifestacija – izjavio je osječko-baranjski župan Ivan Anušić na otvorenju Wandercona.

S njim se složio i zamnjenik osječkog gradonačelnika Dragan Vulin dodavši kako je riječ o velikom događaju koji promovira Osijek.

-Možda osim mlađih sugrađana neće svi razumjeti koliko je ovo veliko, ali ovo je definitivno budućnost i spektakl za mlađe generacije – kazao je Vulin.

(www.icv.hr, tj)