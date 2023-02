Zbog olujnog vjetra, za subotu upaljen narančasti meteoalarm: Sljedećeg tjedna jutarnje temperature padaju do -10°C

Do kraja tjedna ne očekujemo značajniju promjenu vremena. Temperature zraka neznatno više u odnosu na višegodišnje prosječne vrijednosti za početak veljače. Jedino na što treba upozoriti je vjetar koji će tijekom subote biti jak do olujan sjeverozapadni i sjeverni, ponegdje do 90 km/h. Zbog njega su prognostičari DHMZ-a izdali narančasti meteoalarm za područje istočne Podravine i Slavonije.

Upozoravaju na mogućnost oštećenja oštećenja konstrukcija i rizik od ozljeda zbog iščupanih stabala, polomljenih grana te letećih krhotina. Moguć je prekid prometa i prekid opskrbe električnom energijom.

U NASTAVKU TJEDNA NIŽE TEMPERATURE

U nastavku tjedna očekujemo postupan pad temperature zraka. Povremene oborine u obliku kiše i susnježice. U gorju u obliku snijega. Jutarnje temperature zraka u tjednu pred nama očekujemo od -7°C do 0°C, a najviše dnevne od 0°C do 5°C. Vjetar će tijekom nedjelje postupno slabjeti do kraja dana. Tijekom jutra i večeri očekujemo mjestimičnu maglu ili sumaglicu. Ponegdje je moguća poledica.

U tjednu pred nama očekujemo daljnji pad temperature zraka. Tjedan će obilježiti osjetno hladniji vremenski period u odnosu na višegodišnji prosjek. Vjerojatnost oborina je mala. Tako da možemo reći da će se zadržati suho, ali hladno. Jutarnje temperature zraka između ledenih -10°C i -5°C, a najviše dnevne između 0°C i 5°C ili koji stupanj više krajem tjedna. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova. Tijekom jutra i večeri očekujemo mjestimičnu maglu ili sumaglicu. Ponegdje je moguća poledica.

Polako pripremimo topliju odjeću za tjedan pred nama. Nastavak veljače bi na osnovu trenutnih prognostičkih izračuna trebao obilježiti sušniji vremenski period uz temperature zraka koje bi nakon prolaznog „hladnijeg“ vremenskog perioda koji očekujemo u tjednu pred nama trebale ponovno ići u neznatno toplije vrijednosti gledajući višegodišnje prosječne vrijednosti.

(www.icv.hr, kp)