Danas je Međunarodni dan osoba s Downovim sindromom

U povodu Međunarodnog dana osoba sa sindromom Down, koji se obilježava danas (utorak), 21. ožujka, iz Hrvatske zajednica za Down sindrom ocijenili su da je zadnjih godina napravljen pomak u odgojno-obrazovnom području za djecu i mlade s tim sindromom. Iznose i podatak da u Hrvatskoj, prema podacima HZJZ-a, na dan 13. ožujka ove godine, u Registru osoba s invaliditetom ima 1962 osobe te da je najveći broj osoba sa sindromom Down u dobi od 0 do 20 godina. Godišnje se rodi od 45 do 50 djece sa sindromom Down, piše index.hr.

– Djeca su sve češće uključena u redovne dječje vrtiće. Od 2007. prvi učenik sa sindromom Down ulazi u redovnu školu uz pomoćnika u nastavi i od tada je oko 150 djece i mladi završilo ili pohađa osnovne i srednje škole, strukovne, od tri godine i poneki četiri. Zahvaljujući obrazovanju dobili su mogućnost zapošljavanja na otvorenom tržištu, a oni koji rade, rade na ugovor o radu na četiri sata- izvijestili su iz Hrvatske zajednice za Down sindrom koji su ove godine poseban naglasak stavili na zapošljavanje osoba sa sindromom Down.

Svjetski dan osoba s Down sindromom se obilježava od 2011.



Kako kažu, trenutno tri djevojke sa sindromom Down rade u dječjim vrtićima u Zagrebu, Solinu i Imotskom dok ostali rade u privatnom sektoru (restorani firme BAT-ZG aerodrom, Decathlon, Franck). Nekoliko učenika je na praksama u restoranima, DM-u i u staračkim domovima. Preko ljeta dio ih radi u sezoni i jako dobro su prihvaćeni.

Prema rezoluciji UN-a, Svjetski dan osoba sa sindromom Down obilježava se od 2011. čime se želi potaknuti na veće poštivanje prava ljudi s Downovim sindromom, potaknuti razumijevanje i nastojanje za poboljšanjem njihovog položaja u društvu.

Taj datum, 21. ožujak, odabran je kako bi označio jedinstvenost Downova sindroma u potrostručenju (trisomiji) 21. kromosoma. Simbol Dana sindroma Down su šarene čarape jer ih osobe s Down sindromom ne mogu upariti. Nošenjem šarenih čarapa na današnji dan pokazuje se podrška borbi osoba s Down sindromom kako bi se što bolje integrirali u društvo.

