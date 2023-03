Dr. Marina Kirhmajer Taboršak u povodu Svjetskog dana oralnog zdravlja: “Važno je djecu što ranije dovesti na prvi pregled kako bi razvili pozitivan stav prema stomatolozima”

Svjetska udruga dentalne medicine (engl. World Dental Federation, FDI) je prvi put obilježila Svjetski dan oralnog zdravlja, 12. rujna 2007. godine (na datum rođenja osnivača FDI, dr. Charlesa Godona), međutim, svjetska kampanja je u potpunosti zaživjela tek od 2013. godine kada je datum obilježavanja promijenjen na 20. ožujka, jer se u rujnu održavaju drugi međunarodni događaji poput Svjetskog stomatološkog kongresa FDI.

20. ožujak je odabran kako bi istaknuo sljedeće: djeca bi trebala imati 20 mliječnih zubi, starije osobe moraju imati ukupno 20 prirodnih zuba na kraju svojeg života da bi se smatrale zdravima, a navedemo li redni broj mjeseca ispred rednog broja dana, tj. 3/20, dobit ćemo oralni status koji bi trebale imati zdrave odrasle osobe, 32 zuba i nijedan (0) zubni karijes.

Oralne bolesti su inače glavni zdravstveni problemi u mnogim zemljama i mogu negativno utjecati na kvalitetu života s obzirom na to da uzrokuju bol i nelagodu, socijalnu izolaciju i gubitak samopouzdanja, a često su povezani s drugim ozbiljnim zdravstvenim problemima. Važno je znati da se većina stanja oralnog zdravlja može spriječiti i liječiti u ranoj fazi, a higijeni se treba učiti od najranijih dana.

– Djecu bi trebalo dovoditi na preglede što ranije, već s dvije ili tri godine, a sve iz razloga kako bi se upoznali sa svojim stomatologom, opremom i cijelim okruženjem i kako ne bi bili u strahu koji bi ih eventualno mogao odvratiti od posjeta zubaru. Mogu reći kako roditelji u posljednje vrijeme češće dovode svoju djecu i to me izuzetno veseli jer mališani ovdje dolaze bez straha. Upravo je razvijanje zdrave navike ono najbitnije, preporuka je također da se stomatolog posjeti svakih šest mjeseci, a to se posebno odnosi na mlade u vrijeme kada ispadaju mliječni i rastu novi zubi. Važno je također reći da zubi ne moraju biti zdravi samo iz estetskih razloga, već kako bi oni bili funkcionalni i zdravi – priča nam Marina.

U svrhu očuvanja oralnog zdravlja potrebna je redovita i pravilna oralna higijena, pravilna prehrana i redoviti pregledi kod svih dobnih skupina, a osobito kod djece.

– “Ruke se peru prije jela, a zubi nakon jela”, sjećam se tih riječi koje nam je uputio jedan profesor, no činjenica je da ljudi to ne prakticiraju. Ako već nije tako, poželjno bi bilo prati zube ujutro i navečer, jesti dosta voća i povrća te izbjegavati slatkiše i gazirana pića. Mogu reći da nije problem niti pojesti koji slatkiš, jer ljudi ih se neće odreći, no onda bi bilo poželjno oprati zube. Također, bilo bi dobro koristiti zubni konac te interdentalne četkice, dobre su i vodice za ispiranje usta, ali sve više pažnje plijene i vodeni tuševi koji također dopiru do mjesta na koja četkica ne može – dodaje Marina, te još jednom naglasak stavlja na preventivne preglede kod najmlađih.

Naime, cilj preventivnih pregleda kod djece je rano otkrivanje karijesa, primjena sredstava za prevenciju karijesa poput fluoridnih gelova ili lakova, edukacija roditelja i djece o pravilnom održavanju oralne higijene i pravilnoj prehrani.

– Uz već spomenute razloge, preventivnim pregledima prate se eventualne promjene na zubima i zubnom mesu, možemo otkriti karijes na vrijeme te ga sanirati, jer ako se to zanemari i ako se dođe prekasno, zub već može biti toliko uništen te može izazvati i neke druge posljedice. Također, kada narastu trajni zubi, nakon našeg pregleda djeca se mogu slati ortodontu ukoliko je to potrebno, a isto tako novija je metoda zaštita prvih trajnih kutnjaka smolom kako bi se smanjila mogućnost kvarenja- zaključuje Marina.

Dodajmo kako se u Republici Hrvatskoj od 2017. godine provodi Nacionalni program pod nazivom Zubna putovnica koji je usmjeren poboljšanju oralnog zdravlja i zdravstvenog ponašanja školske i predškolske djece s ciljem ranog otkrivanja i prevencije karijesa kroz preventivne preglede prilikom upisa u dječji vrtić, 1. razred osnovne škole te u 6. razredu osnovne škole. Također, program uključuje svakodnevno nadzirano četkanje zubi koje se provodi u vrtićima i školama s ciljem razvijanja redovitih navika održavanja oralne higijene i prevencije karijesa od najranije dobi.

