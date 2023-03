Osječanin Teo Vuletić treći u Europi u Ju Jitsu: Sedamnaestogodišnjak “rame uz rame” s najboljim europskim borcima

Svoj talent, umijeće i znanje, potvrdila je osječka ekipa Ju Jitsu Kluba Tatami iz Osijeka na Europskom prvenstvu u Ju-jitsu za natjecatelje do 21 godine, koje se održavalo u francuskom Verquinu od 10. do 12. ožujka.

Sedamnaestogodišnji Osječanin Teo Vuletić, kao član slavonske ekipe u nastupu hrvatske reprezentacije, nakon četiri teške borbe, u svoj je grad donio broncu.

Veliki je to uspjeh za mladog i talentiranog Tea koji je stao na pobjedničko postolje “rame uz rame” s najboljim europskim borcima. Na žalost, jaku konkurenciju nisu uspjeli savladati preostali članovi osječke ekipe Paula Majhen, Mark Jobst i Toni Matković, no kako kažu, to ih veliko iskustvo dodatno motivira u daljnjem radu i svakodnevnim treninzima.

Naime, pred osječkim je natjecateljima vrlo zahtjevno svjetsko prvenstvo koje će se održati u kolovozu ove godine u Kazahstanu.

(www.icv.hr, tj)