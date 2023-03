Plenković predstavio mjere: Dva artikla miču se s liste zamrznutih cijena, jedan proizvod pojeftinjuje

Premijer Andrej Plenković i ministri predstavili su 4. paket mjera pomoći za ublažavanje inflatornih učinaka i porasta cijena energenata. Na snagu će stupiti 1. travnja. Tako će cijena električne energije ostati ista idućih šest mjeseci, do kraja rujna, a cijena plina godinu dana, do travnja iduće godine. Cijena energenata idućih mjeseci ostaje ista i za lokalnu samoupravu, pa se troškovi struje i plina za dječje vrtiće, škole, gradsku upravu i komunalna poduzeća neće mijenjati. Najveći dio četvrtog Vladinog paketa mjera pomoći, vrijednog 1,7 milijardu eura, odnosi se na ublažavanje rasta cijena energije, za što će država osigurati 1,181 milijardu eura, za zaštitu od inflacije predviđeno je 169 milijuna eura, a za posebne potpore i poticaje 347 milijuna eura – prenosi Večernji list

Premijer Andrej Plenković kazao je da je Vlada pripremila prezentaciju. Zahvalio je ministrima i ministricama koji su svi radili na mjerama.

-Cilj Vlade RH a nastavljamo s istim, je dati odgovor na krizu s kojom smo suočeni, ona je globalna i želimo s mjerama koje poduzimamo postići tri temeljna cilja, prvo za građane i poduzetnike smanjiti cijene energenata, zaštita od inflacije, i dati posebne potpore različitim ciljnim skupinama – kazao je Plenković.

-Vlada će mjerama pomoći i socijalno ugroženima, pogođenima potresom te poljoprivrednom sektoru, ribarstvu, prijevoznicima, te će ulagati u energetsku učinkovitost – kazao je.

-Za električnu energiju paket je vrijednosti 600 milijuna eura – kazao je.

-Građani u Hrvatskoj plaćaju najnižu cijene struje osim u Mađarskoj, dodao je. Nastavlja se sa istom cijenom struje za kućanstava za razdoblje od 1. travnja do 30. rujna. “Ova se mjera odnosi na više od dva milijuna mjernih mjesta, vrijednost mjere je 82 milijuna eura. U ovu godinu ne ulazi struja potrošena od 1. siječnja do kraja ožujka, kreće se ispočetka od 1. travnja – rekao je.

U javnom i neprofitnom sektoru mjera obuhvaća 13.080 korisnika i vrijedna je 50 milijuna eura, dok je za sektor poduzetništva mjera ukupno vrijedna 464 milijuna eura. Kazao je Plenković da su predstavnici lokalne samouprave bili oduševljeni s nižim cijenama struje.

Plenković je kazao da je 150 milijuna kuna vrijednost mjera snižavanja cijena plina.

-Prosječni porast cijena plina u EU-u bio je 92%, a u RH samo 13%”, istaknuo je. “Osigurali smo više nego priuštive cijene plina – rekao je premijer.

-Cijena za kućanstva ostaje ista s prosječnom godišnjom potrošnjom do 10 GWh, a vrijednost mjere je 95 milijuna eura. Cijena se zadržava do 2024. – kazao je Plenković.

Nova metodologija HERA-e digla bi cijenu za 40 posto. Situacija za kućanstva, cijena plina ostaje ista. Da je ostala stara metodologija HERA-e onda bi to bilo više, objasnio je premijer.

Do travnja iduće godine, produžuju se primjena snižene stope PDV-a od pet posto za isporuke prirodnog plina, za grijanje iz toplinskih stanica, za isporuku ogrjevnog drva, peleta, briketa i sječke, a vrijednost mjere je 35 milijuna eura.

-Trošak za smanjenje trošarine na gorivo je 133 milijuna eura. Ograničene cijene za toplinsku energiju za kućanstva i poduzetnike u iznosu 267 milijuna eura – kazao je.

Mjere za umirovljenike

-Umirovljenici su nam posebno važni, idemo s jednokratnim naknadama, za oko 700.000 umirovljenika, a isplate će biti u travnju. Tu su jednokratna naknada za one čija je mirovinu do 260 eura dobit će 160 eura pomoći, oni koji imaju od 260 do 330 eura dobit će 120 eura, oni s mirovinom od 330 do 470 eura dobit će 80 eura, a oni s mirovinom od 470 do 610 eura dobit će 60 eura dodatka. Vrijednost je 64 milijuna eura – objasnio je.

Ukida se dodatan doprinos za zdravstveno osiguranje za 32.000 umirovljenika.

Naknada za ugrožene kupce energenata

-Riječ je o mjesečnoj naknadi, a takvih ima ih oko 69 tisuća osoba i dajemo direktno 70 eura da podmiruju svoje račune za struju i plin – objasnio je.

Taj status imaju korisnici osobne invalidnine, zajamčene minimalne naknade (ZMN), nacionalne naknade za starije osobe, novčane naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i civilne stradalnike iz Domovinskog rata. Jednokratna novčana naknada ide i za nezaposlene od 100 eura, a nepromijenjena će ostati cijena obroka za studente.

Naknada za primatelje dječjeg doplatka

Primateljima dječjeg doplatka isplatit će se u travnju posebna novčana naknada.

Mjera će obuhvatiti 128 tisuća obitelji. Tako će iznos novčane naknade prema broju djece u obitelji iznositi: se za jedno dijete 45 eura, dvoje djece 70, troje djece 100, četvero 130 te petero i više 160 eura.

Namirnice

Što se tiče zamrznutih cijena devet prehrambenih proizvoda, Plenković je najavio da ostaje zamrznuta cijena za osam proizvoda.

-Jestivo suncokretovo ulje ide na nižu cijenu, 1,72 eura, mlijeko ostaje isto, cijelo pile ostaje isto,ali zbog moguće nestašice svinjskog mesa shvatili smo da postoji mogućnost da ako ostanu ograničene cijene da ih možda neće biti, maknut ćemo s liste ograničenje za svinjsku lopaticu i vratinu, ostaje carsko meso po cijeni od 3,79 eura – objasnio je Plenković.

Za posebne potpore i poticaje Vlada će osigurati 347 milijuna eura, a odnose se na potpore za održivost domaćeg javnog prijevoza (11 milijuna eura), potporu poljoprivrednicima i ribarima (41 milijun eura), potporu prerađivačima drva i proizvođačima namještaja (4 milijuna eura). Za energetsku učinkovitost zgrada i obnovljive izvore energije potpore će ukupno iznositi 291 milijun eura pri čemu se do kraja godine nastavlja s postojećim potporama stradalima u potresu.

Rast plaća

-Plaće su rasle više nego što je kumulativno rasla inflacija u zadnjih sedam godina – kazao je premijer.

-Očekujemo da se stopa inflacije smanjuje. Naša je procjena bila oko 6 za ovu godinu. Sve ove mjere su usmjerene da se smanji stopa inflacije – kazao je Plenković.

-Ovo je vrijeme najšire društvene odgovornosti. Imamo kontinuirani državni intervencionizam. Sa svim ovim mjerama spriječili smo do ugroze hrvatskih obitelji, ugroze radnika i vala stečaja – dodao je.

-Danas je situacija na tržištu rada takva da svatko može raditi. Mogućnost rada je velika, plaće kontinuirano idu gore – kazao je.

Plenković je rekao da su neki poslovni subjekti mogli više pridonijeti situaciji. Novinare je zanimalo što je s najavama korektivnih mehanizama za neke poslovne subjekte.

-Ta je tema izmišljena, nismo o tome govorili, vidio sam to u medijima, ali ne sjećam se da smo imali raspravu da tumačimo tko je dobar poslodavac ili trgovac, a tko zao – kazao je.

Koliko dugo HEP može izdržati?

-Itekako vodimo računa o HEP-u, to je snažna kompanija i država kao vlasnik će izdvojiti sredstva i nadoknaditi sve ono što su preuzeli na svoja pleća. Cij je države je da se osigura struja. Sigurnost opskrbe i cijena. HEP će biti dokapitaliziran i bit će snažan – kazao je premijer.

