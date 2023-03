Projekt od 400 milijuna eura: NEXE će imati prvo on-shore skladištenje CO2 u Europi

Ugovorenom suradnjom na globalno jedinstvenom projektu pod imenom CO2NTESSA između Nexe Grupe i međunarodnog partnera Thyssenkrupp Grupe, našička cementna industrija prva je uskočila u vlak za prijavu projekta proizvodnje CO2 neutralnog cementa na Inovacijski fond za financiranje projekata velikih razmjera.

To je unutar cementne industrije broj 1 hvatanje pozicija Našičana za tranziciju u energetski učinkovito i zeleno poslovanje na troškovno efikasan način, istodobno od velike važnosti za suvremene potrebe hrvatske građevinske industrije – prenosi Poslovni dnevnik

Utiskivanje u slani akvifer

S procijenjenom vrijednošću od 400 milijuna eura radi se o jednom od najvećih planiranih projekta u industriju u Hrvatskoj, koji ujedno predstavlja i prvo on-shore skladištenje CO2 u Europi.

Naime, Nexe bi ovime postao prvi korisnik buduće infrastrukture za transport i skladištenje ugljičnog dioksida koju planira implementirati RH u sklopu projekta Croatia GT CCS. Skladište gdje će se zbrinjavati uhvaćeni CO2 i transportirati cjevovodima nalazi se u blizini na lokaciji Bockovci-1.

Tamo će se CO2 utiskivati u ležište – slani akvifer. Također, ovo će ležište u Slavoniji u sklopu međugranične suradnje na projektu Croatia GT CCS koristiti i obližnja mađarska cementna industrija, za što se očekuje realizacija u sklopu operativnih aktivnosti za koje su zaduženi Plinacro i Agencija za ugljikovodike.

Projektom Nexea i njemačke grupacije koja raspolaže inače s više od 70.000 patenata predviđa se izgradnja novog postrojenja na bazi Oxyfuel tehnologije druge generacije, jedinog dugoročnog rješenja za potpuno uklanjanje CO2 emisija.

Nakon što su ugovor jučer u Zagrebu potpisali Ivan Ergović, predsjednik Nexea., najveće tvrtke u sastavu ove grupacije koja je vodeći regionalni proizvođač građevinskog materijala i Frank Ruoss, član Uprave poslovne jedinice Polysius u grupaciji ThyssenKrupp Industrial Solutions, projekt će već 16. ožujka biti prijavljen na Inovacijski fond koji omogućuje sufinanciranje do 200 milijuna eura.

Do kraja 2024. plan je zatvoriti financijsku konstrukciju. Paralelno 2025. planirana je izrada projektne dokumentacije i ishođenje svih dozvola, dok se prva “lopata” očekuje 2026. godine, kao i puna funkcionalnost nove tvornice 2029. Po planu Nexe će na prijelazu novog desetljeća proizvoditi CO2 neutralan cement i biti cjenovno konkurentan, dok će implementacijom ispuniti sve smjernice zelene gradnje i europskog zelenog plana.

Što se zatvaranja financijske konstrukcije tiče u dijelu preostalih oko 200 milijuna eura Nexe računa na potporu banaka.

-Imamo pismo potpore Hrvatske banke za obnovu i razvoj, te podršku Europske investicije banke, kao i nekoliko komercijalnih banaka, primjerice Erste i Nove hrvatske banke – kazao je Ergović za Poslovni dnevnik.

Nexe Grupa želi biti lider u zelenoj tranziciji, poručuje Ergović, i zato je godinama fokusirana na realizaciju projekata s ciljem smanjenja ugljičnog otiska, povećanja energetske učinkovitosti te povećanja udjela korištenja alternativnih goriva i sirovina.

Kako bi osigurali dugoročan razvoj i održivost poslovanja, te bili spremniji na nove tržišne okolnosti, krajem prošle godine, kako navodi, definirali su novu Strategiju razvoja Grupe za razdoblje 2022.- 2030.

U strateškim stupovima kao glavni ciljevi ističu se energetska i zelena tranzicija. Energetska tranzicija podrazumijeva niz projekata u cilju smanjenja energetske ovisnosti njihovih tvornica ulaganjem u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, dok zelena tranzicija podrazumijeva smanjenje CO2 emisija za više od 50% do 2030. ulaganjem u nova tehnološka rješenja i kroz operativnu izvrsnost.

Najvažniji zadatak

Njihova cementara u Našicama čini trećinu hrvatske proizvodnje, s više od milijun tona cementa godišnje, a 50 posto izvoze. Međutim, proizvodnja cementa spada u kategoriju energetski intenzivne industrije i za milijun tona cementa potrebno je više od 900 GWh, uz temperature veće od 1400 stupnjeva Celzijusa, a nastaje više od 700.000 tona CO2 godišnje. Više od 60% tih emisija ne mogu se izbjeći korištenjem obnovljivih izvora energije tako da ovaj projekt predstavlja rješenje.

Ergović ističe i da je to budućnost cemente industrije jer ova inovativna tehnologija omogućuje potpuno hvatanje CO2 iz proizvodnog procesa, a to je više od 700.000 tona godišnje. To je količina koju na godišnjoj razini emitira više od 500 tisuća vozila na fosilna goriva, a ekvivalent je 3% ukupnih CO2 emisija u RH.

Kako je Ruoss istaknuo, dekarbonizacija industrije jedan je od najvažnijih zadataka našeg vremena, a za cementnu industriju to znači proizvesti proizvode na održiviji i ugljično neutralan način u budućnosti.

-To predstavlja veliki izazov koji zahtijeva upotrebu novih tehnologija. Naša tehnologija omogućuje optimalno hvatanje CO2 koji nastaje u proizvodnom procesu čime se

značajno doprinosi zelenoj tranziciji cementne industrije – kaže Ruoss.

(poslovni.hr)