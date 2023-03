Svečano otvoren Centar za posjetitelje Križnica: Ljepote i prirodno bogatstvo križničkog kraja posjetitelji će moći otkrivati od 1. travnja

Veliki projekt Općine Pitomača, Centar za posjetitelje Križnica danas (utorak) je svečano otvorio svoja vrata. Riječ je o projektu vrijednom 16,3 milijuna kuna sufinanciranom europskim sredstvima.

Svečanom otvorenju nazočili su saborski zastupnici Josip Đakić i Vesna Bedeković, virovitičko-podravski župan Igor Andrović i njegov zamjenik Marijo Klement, gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin sa zamjenicom Vlastom Honjek – Golinac, predsjednik Županijske skupštine Dinko Begović, županijski pročelnici za obrazovanje i demografiju Martina Bunić, za gospodarstvo i poljoprivredu Bojan Mijok, službe za poslove župana i opće poslove Jasna Abramović, za graditeljstvo, zaštitu okoliša i imovinsko-pravne poslove Zorica Hegedušić, načelnik općine Pitomača Željko Grgačić i njegov zamjenik Marin Aragović, predsjednik Općinskog vijeća Općine Pitomača Rikard Bakan, direktorica Turističke zajednice općine Pitomača Ivona Pankaz, predstavnici izvođača radova i drugi sudionici na projektu i gosti.

Uvodnom riječju obratila se Tatjana Arnold Sabo, ravnateljica Javne ustanove kojoj je Centar za posjetitelje Križnica dan na upravljanje.

– Javna ustanova će upravljati ovim Centrom za posjetitelje, a s obzirom na to da imamo Centar za posjetitelje Dravska priča u najistočnijoj općini uz rijeku Dravu, ovo nam je najzapadnija općina uz rijeku Dravu i ovo je zapravo kao neka ulazna vrata uz rijeku Dravu. Također, ovo je samo početak, zajedno sa partnerima Virovitičko-podravskom županijom, općinom Pitomača i Turističkom zajednicom Virovitičko-podravske županije prijavili projekt „Drava kao nadahnuće“ u kojem ćemo oba centra, i Dravsku priču i Križnicu dignuti na još jedan viši nivo. Uz to što prezentiramo biološku raznolikost ovoga područja koje je višestruko zaštićeno i na nacionalnom i međunarodnom nivou, s obzirom na to da je općina Pitomača općina pjesme, ovdje će nam Drava u drugoj fazi poslužiti kao nadahnuće da prezentiramo tradicijski način života uz rijeku Dravu, ali i njeno nadahnuće brojnim glazbenicima, slikarima, kiparima odnosno tu spomenutu vezu između čovjeka i rijeke -rekla je Arnold Sabo te istaknula da će od 1. travnja Centar biti u potpunosti spreman za sve posjetitelje.

Ponosan je i načelnik općine Pitomača Željko Grgačić koji ističe kako je ovo još jedan u nizu ‘magneta’ za razvoj turizma na području općine Pitomača.

– Imamo Interpretacijski centar Kuća Petra Preradovića u Grabrovnici kao kulturni turizam, Klopotec u vinogorju i sada ovaj Centar za posjetitelje Križnica. Drago mi je da smo ovim projektima potaknuli i mještane da razmišljaju o turizmu i da pokreću poslove u tom smjeru. Ova tri projekta koje ja nazivam magnetom u općini Pitomača me izuzetno raduju jer je budućnost u turizmu na području općine Pitomača strašno velika i u iščekivanju sam da to sve bude još bolje. Ovo je projekt koji nam svima treba biti na ponos – rekao je načelnik Grgačić te zahvalio svima koji su pomogli da se ovaj projekt realizira i otvori svoja vrata posjetiteljima.

Pohvalu Općini Pitomača i partnerima na projektu, ali i na još jednom novom turističkom sadržaju, uputio je i župan virovitičko-podravski Igor Andrović.

– Izuzetno mi je drago što sam danas ovdje na otvorenju još jednog Centra za posjetitelje u našoj županiji, ovaj puta ovdje na Križnici. Križnici koja je jedini riječni otok u Hrvatskoj i koja je već kao takva bila interesantna i posjetiteljima i turistima koji su bili željni avanture. S ovim Centrom za posjetitelje sigurno da je Križnica dobila još jedan dodatni novi sadržaj i sigurno da će biti još više interesantna svima onima koji prolaze kroz općinu Pitomača, kroz našu županiju, ali i onima koji će namjenski doći ovdje da vide što nudi Centar, što nudi Križnica, ali i općina Pitomača sa svim ostalim turističkim objektima. Možemo reći da smo u županiji unazad nekoliko godina puno toga napravili što se tiče turizma i imamo što pokazati, imamo se s čime pohvaliti. Od istoka županije do zapada, postajemo sve zanimljiviji turistima. Postajemo prepoznatljiviiji na turističkoj karti kontinentalne Hrvatske, a dokaz tome je prije svega i nagrada gdje smo kao Slavonija i Podravina dobili prestižnu nagradu kao najbolja destinacija za ruralni turizam. To je dokaz da radimo dobar posao – rekao je župan Andrović.

Ponos i zadovoljstvo nije skrivala ni saborska zastupnica Vesna Bedeković.

– Križnica je za nas Pitomačane oduvijek bila oaza mira, oduvijek je bila mjesto sa srcem i dušom i oduvijek je činila jedan posebni dio i posebni djelić naše pitomačke duše. Oduvijek je bila mjesto koje je privlačilo posjetitelje i putnike namjernike, a prije svega radi svoje specifičnosti i jedinstvena je u Hrvatskoj. Križnica je otočno selo na kontinentu okruženo našom Dravom, a u novije vrijeme ona je otočno selo koje spada u prirodni rezervat, u zaštićeno područje biosfere Mura-Drava-Dunav. Izuzetno mi je drago što smo na najbolji mogući način iskoristili sredstva iz fondova Europske unije i naravno oplemenili ovaj prostor te tako stvorili pretpostavke za razvoj ovoga kraja i za bolji život stanovnika. Jednako tako stvorili smo pretpostavke za privlačenje što većeg broja posjetitelja u našu Križnicu, u našu općinu Pitomača i u našu Virovitičko-podravsku županiju – rekla je Bedeković.

Saborski zastupnik Josip Đakić istaknuo je zadovoljstvo što će Centar biti prostor za edukaciju.

– Zadovoljstvo mi je biti ovdje u ovom Centru koji će obučavati mlade, ali i stare o prirodi ovog kraja i njezinoj važnosti. Ovaj objekt je zapravo prezentacija svega što ne smije biti zaboravljeno i što našu Dravu i okolicu čini prepoznatljivom. Ovaj Posjetiteljski centar će sigurno oduševiti svakoga kao i centri u Noskovačkoj Dubravi i Voćinu. Svaki od njih ima svoj sadržaj koji govori o vrstama biljaka i životinja koje obitavaju na tom području. Dolazak gostiju na Križnicu je svakako poželjan i vjerujem da će to postati sad sve učestalije. Nadam se da poslije ovoga i svih sadržaja koje je omogućila općina Pitomača zajedno sa županijom i suradnicima uz našu podršku, da će ovaj Centar biti mjesto koje će okupljati sve one koji su željni vidjeti, učiti i naučiti nešto o prirodi ovoga kraja. Vjerujem da će tako ovaj Centar najbolje prezentirati ovo što imamo svima koji dođu ovdje i da će ovo biti korak naprijed u razvoju turizma – rekao je saborski zastupnik Đakić.

Centar za posjetitelje Križnica nudi i omogućuje posjetiteljima da pobliže upoznaju zaštićene vrste i bioraznolikost područja Križnice, ali i na inovativan i interaktivan način da sudjeluju u kreiranju vlastitog doživljaja izborom sadržaja koji žele projicirati pomoću multimedijske opreme. Omogućit će održavanje edukacijskih radionica, programa škole u prirodi te stručnih skupova i konferencija. Zgrada je u potpunosti prilagođena osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti, opremljena je podiznom platformom i tako omogućuje pristup do vidikovca na kojem se pruža pogled na prirodu i rijeku Dravu.

Partneri na projektu bili su Turistička zajednica općine Pitomača i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije, a projektnu prijavu izradila je VIDRA – Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije u suradnji s Općinom Pitomačom.

