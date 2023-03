U okviru projekta „Say hello to the world“ skupna „Pčelice“ DV Potočnica učila o romskoj nacionalnoj manjini

U okviru međunarodnog projekta „Say hello to the world“, odgojiteljice I. Maras i K. Saić Dječjeg vrtića Potočnica dogovorile su zanimljiv, interaktivan i poučan, kao i rasplesan posjet gdje im je na nov način prezentirano što znači biti Rom u zajednici.

Vedrana je mlada Romkinja koja preko svoje radijske platforme organizira brojna događanja, među ostalim i Festival nacionalnih manjina u Pitomači, a u svom svakodnevnom radu prati aktivnosti svih nacionalnih manjina.

– Preko ovog druženja pokazala nam je da je kulturna različitost bogatstvo i da je u redu biti drugačiji, biti Romkinja. Prenijela je tu spoznaju na divan način. Predstavila nam se svojim pričama o djetinjstvu. Ona je dijete odraslo u romskoj obitelji lovarice i kalderaša.

Govorila nam je o igrama, odijevanju, načinu života, običajima, kulturi življenja, školama, načinu proslavljanja u romskoj zajednici. Upoznala nas je kroz slikovnicu “Paramiče priče”, u prijevodu „Romske priče“, o tome kako su nastali ljudi romske nacionalnosti.

Naučili smo osnovne brojeve i dane u tjednu na romskom jeziku. Poslušali smo romsku himnu „Gelem Gelem“ i naučili kako izgleda romska zastava. Naravno da smo druženje upriličili uz ples, te za tu prigodu kostimirali se tradicionalnim romskim maramama sa zlatnicima.

Djeca su oduševljeno prihvatila znane nam spoznaje i produbili svoj socijalni odnos sa djevojčicom romske nacionalnosti, koja pohađa našu skupinu i priprema se za polazak u školu. A tako smo i obilježili nadolazeći Svjetski dan Roma, 8. travnja – kažu o susretu iz DV Cvrčak.

(www.icv.hr, DV Cvrčak)