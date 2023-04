Na području Virovitice natječe se više od 2000 sportaša, zdrav život promiču i rekreativci

Tereni za košarku, rukomet, nogomet, tenis, stolni tenis, badminton, borilačke sportove te prostor za rekreaciju, sportske dvorane i staze – sve to čini Viroviticu pravim gradom sporta. Prema posljednjim podacima na području grada Virovitice pri Sportskoj zajednici grada Virovitice djeluju 42 udruge s više od 2000 sportaša u 17 sportskih grana. Njih čak 1248 odnosi se na sportaše u mlađim dobnim kategorijama, od 6. do 18. godine, oko 250 je seniorskih ekipa, 50-ak veteranskih, a pozamašan broj je i rekreativnih udruga koje nisu u sustavu natjecanja.

Ako uzmemo u obzir da Virovitica prema posljednjem popisu stanovništva ima oko 21.000 stanovnika, tada možemo reći kako se aktivnim sportom bavi svaki deseti Virovitičanin. Rekreativaca pak, koji nisu uključeni u službenu sportsku statistiku, procjenjuje se da ima još toliko, koliko i registriranih sportaša, pa sve to govori kako smo uistinu pravi grad sporta.

Više o sportskim rezultatima rekao nam je tajnik Sportske zajednice grada Virovitice Tihomir Majstorović.

OZBILJNIJI RAD

– U sportovima koji su bitni i od interesa za grad, poput rukometa, nogometa, košarke, karatea i atletike, imamo velik broj uključene djece. Neki od tih klubova imaju i ozbiljnije sportske škole, provode selekcioniranje djece te se tako sportaši natječu u dva ranga, višem i nižem. Upravo taj ozbiljniji rad, pogotovo u mlađim kategorijama, doveo je i do zapaženih rezultata u prošloj godini – kaže Majstorović.

Podsjeća da su mlade rukometašice 1234 Virovitice i rukometaši Viro Virovitice igrali državne završnice, što će biti i ove godine. Povezuje pritom i uspjeh školskog sporta, budući da su nositeljice ili nositelji igre upravo igrači koji se razvijaju u gradskim klubovima. Košarkašice Virovitice odigrale su fantastičnu sezonu, Karate klub Virovitica godinama ostvaruje zapažene rezultate i u vrhu su Hrvatske, a slična priča je i s AK Cobra. Dominik Sabolić i Nika Dragičević, članovi TK Didon, napravili su pomak na rang listama u juniorskom uzrastu. Na svjetskim i europskim smotrama, te na državnoj razini uspješni su i članovi Powerlifting kluba Virovitica. Izdvaja i nogometašice No Limit Tvina koje su uvjerljivo vodeće u 2. HNL za kadetkinje.

– Sve su to dobri rezultati, no naravno da se uvijek teži boljem. Problem nam predstavljaju i sredstva kojima raspolažemo, no nadamo se kako će se situacija i u tom pogledu popraviti te će se više novca moći izdvajati za sport – rekao je Majstorović.

DOBRODOŠLI DODATNI TERMINI ZA TRENING

Što se pak tiče infrastrukture, na području grada postoji 19 dječjih igrališta, 14 unutarnjih sportskih terena te 9 dvorana. Uvjeti su, prema riječima tajnika Sportske zajednice, solidni, no problem predstavlja vrijeme koje djeca mogu provesti trenirajući.

– Uz dvorane OŠ IBM, Vladimir Nazor i Tehničke škole, tu su nam još, između ostalog, hala Viroexpo, dvorana Karate kluba, streljana Vegeška i dvorana Powerlifting kluba, a čak smo koristili i prostor Dječjeg vrtića gdje nam je trenirao Karate klub. Dvorane ispunjavaju kriterije za sve osim za odigravanje međunarodnih utakmica, budući da tribine moraju biti s obje strane terena, no naše ekipe mogu se bez problema natjecati u domaćim ligama – ističe Majstorović, te napominje kako imaju dobru suradnju sa školama.

Neočekivanu cijenu dvorane u Tehničkoj školi uspjeli su ublažiti u suradnji sa Županijom, a kao jedan od problema naglašava vrijeme koje djeca danas mogu provesti u dvorani trenirajući.

– U rukometu i košarci imamo ukupno 24 ekipe, a ispada da svaka od njih može dvoranu koristiti svega dva sata tjedno. Bilo kako bilo, uvjeti su dobri u odnosu na ostale gradove, a puno nam znači i hala Viroexpo koja osigurava prostor za više sportova poput tenisa i stolnog tenisa. Karate klubu Virovitica osiguran je pak prostor u bivšoj vojarni, dok nam ritmička gimnastika, zbog što boljih uvjeta, trenira u dvorani IBM – ističe Majstorović.

GRADONAČELNIK IVICA KIRIN: Izgradnjom infrastrukture želimo djecu od rane dobi potaknuti na sport i rekreaciju

Uvijek ističemo da su naši najmlađi naš prioritet i da u djecu ne ulažemo jednokratno, već od rođenja do završetka fakulteta. Jedan od tih segmenata ulaganja svakako je i ulaganje u sport i poticanje na aktivan život i boravak na zraku. Izgradnjom infrastrukture želimo potaknuti djecu na bilo kakav oblik sporta ili rekreacije od najranijih godina. Radimo na nekoliko projekata realizacijom kojih bismo ne samo povećali broj terena, već i omogućili sportske sadržaje koje trenutno nemamo u gradu. Jedan od njih je svakako izgradnja bazena, odnosno bazenskog sportsko-turističkog kompleksa u sklopu kojeg će se graditi tri bazena: poluolimpijski, kombinirani i dječji.

Nadalje, na Vegeški imamo u planu gradnju nogometnog i karting stadiona te multifukcionalne atletske staze s pratećim sadržajima. Jedan od velikih projekata, a za koji su trenutno u tijeku pripremni radovi je uređenje Virovitičkih jezera. U prvoj fazi ide izmuljivanje i sustav obrane od poplava, a u narednim fazama uredit ćemo novo mjesto za rekreaciju, šetnju, ribolov… Što se tiče unutarnjih terena, u planu su još dvije dvorane koje su vezane uz projekte izgradnje III. osnovne škole te nove Gimnazije Petra Preradovića. U planu je i uređenje biciklističkih staza, kao i daljnje ulaganje u postojeće sportske terene te vanjska igrališta za školarce i rekreativce.

POMOĆ KLUBOVIMA Navodnjavaju terene, daruju traktorske kosilice i sportske rekvizite

Sportska zajednica grada Virovitice nastavlja pomagati klubovima te im osigurava bolje uvjete rada, a ovom prilikom istaknuto je što se radilo u posljednje vrijeme te koji su daljnji planovi.

– Do sada je riješeno navodnjavanje na terenu u Svetom Đurđu te rasvjeta za NK Omladinac Korija i NK Sokol Milanovac. Ove godine u planu nam je riješiti rasvjetu u Rezovcu i Podgorju, što nam je prioritet, budući da ti klubovi imaju mlađe uzrasne kategorije, a nakon toga nastavit ćemo s rješavanjem navodnjavanja za nogometne klubove ostalih prigradskih naselja. Također, već je dobro poznato kako Grad ide u projekt izgradnje stadiona s oko 1000 sjedećih mjesta na području bivše vojarne. Ovdje očekujemo suradnju s HNS-om, dio sredstava smo osigurali i sami, a početak ovog projekta u planu je sljedeće godine. Uz spomenuto, Sportska zajednica grada Virovitice sudjeluje i u brojnim manifestacijama.

Organiziramo 29. travnja humanitarnu biciklijadu „Veliko srce malom srcu“, sudjelujemo u sportskim događanjima u Seoskim igrama na virovitičkim ribnjacima povodom Praznika rada uz pomoć DSR Podgorje, 7. svibnja planiramo 18. utrku „Doživjeti stotu“ gdje očekujemo oko 800 mališana, 20. svibnja u planu su „Litice oko Virovitice“, a tu nam je i polumaraton Virovitica – Barcs, Dječja olimpijada, Rokovo i niz drugih događanja – kazao je Majstorović te otkrio koji su projekti prijavljeni na natječaj HOO-a.

– Svake godine prijavljujemo određen broj programa na natječaje „Aktivne zajednice“ i „Od sportske škole do Olimpijskih igara“. U sklopu prve dobili smo kombi vozilo, a ove godine donirat ćemo traktorske kosilice za nogometne klubove s područja grada Virovitice. Kroz drugu mjeru donirat ćemo sportske rekvizite nekolicini klubova, a također smo kandidirali dva programa prema Ministarstvu sporta i turizma vezanih uz utrku „Doživjeti stotu“ i polumaraton, tako da se nadamo da će nam dio sredstava za organizaciju biti osiguran i ovim putem – zaključuje.

(www.icv.hr, mra)