U Virovitici ovog tjedna STEM Fest Slavonija: Na šetnici ispred Gimnazije edukativne aktivnosti za djecu, mlade i sve zainteresirane

U Virovitici će se 27. i 28. travnja održati STEM Fest Slavonija. Riječ je o dvodnevnom javnom događau čija je svrha popularizirati znanost kroz STEM pristup kod djece, mladih i opće populacije građana u četiri slavonske županije. Cilj je ovog događaja okupiti djecu, mlade i građane i omogućiti im sudjelovanje u edukativnim aktivnostima usmjerenima na STEM, a u Virovitici će se održati ispred Gimnazije Petra Preradovića, u suradnji s Virovitičko-podravskom županijom i Gradom Virovitica.

Aktivnost je dio projekta Kreativna STEM revolucija u Slavoniji koji provodi Dječji kreativni centar DOKKICA iz Osijeka u partnerstvu s Udrugom za razvoj zajednice Kreaktiva, Sveučilištem Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Građevinskim i arhitektonskim fakultetom Osijek, Prehrambeno-tehnološkim fakultetom Osijek i Tehničkom školom Nikole Tesle Vukovar. STEM FEST Slavonija nudi raznolik program za djecu, mlade, obitelji, ljubitelje STEM-a i sve zainteresirane građane.

Prvi dan manifestacije, nakon otvorenja, od 11.00 do 16.00 sati provodit će se STEM radionice za organizirane grupe učenika osnovnih škola, a nakon toga u okviru programske aktivnosti STEM FAMILY roditelji i djeca mogu sudjelovati u različitim STEM aktivnostima.

Za drugi dan manifestacije planirano je predstavljanje projekta Kreativna STEM revolucija u Slavoniji i jedinstvenih STEM učila koje je osmislio projektni tim u sastavu predstavnika nositelja i partnera projekta, a od 10:00 do 11:00 sati planirana je STEMOLOVKA – susret predstavnika, ustanova, tvrtki, udruga i pojedinaca koji djeluju u području STEM-a. Nakon toga, od 11:00 do 14:00 sati provodit će se STEM radionice za organizirane grupe učenike srednjih škola, te od 14:00 do 16:00 sati održat će se tribina za mlade Kako znanost mijenja svijet na kojoj će gostovati nagrađivani Saša Ceci s Instituta Ruđer Bošković. Od 16:00 do 17:00 slijede otvorene radionice za sve zainteresirane građane u okviru programske aktivnosti PROBAJ STEM. U 17:00 sati slijedi predstavljanje rezultata dvodnevnih aktivnosti i zatvaranje manifestacije.

Na manifestaciji će se organizacijskom timu pridružiti predstavnici osječke IT tvrtke ORQA koji će posjetiteljima predstaviti najnoviji proizvod edukacijski STEM komplet za djecu koji sadrži elemente za sastavljanje edukacijskog drona za upravljanje uz pomoć FPV video naočala.

Kreativna STEM revolucija u Slavoniji projekt je jačanja kapaciteta Dječjeg kreativnog centra DOKKICA i Udruge za razvoj zajednice Kreaktiva za razvijanje održivih programa aktivnog uključivanja djece i mladih te opće populacije u popularizaciju STEM-a na području istočne Hrvatske, u svih pet slavonskih županija, a sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda i Ureda za udruge Vlade RH. Osim u Virovitici, događaj će se održavati i u Vukovaru, Požegi i Slavonskom Brodu. Više o projektu na www.stemslavonija.eu

