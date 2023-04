Udruga “Smile” obilježila prvu vrlo uspješnu godinu rada: Naglasak je na još boljoj suradnji s udrugama iz mjesta

Dom “Stjepan Pintarić” bio je mjesto okupljanja Udruge “Smile”, a sve povodom prve godine postojanja i rada. Udruga je jučer (subota) proslavila prvu godinu rada i postojanja, a istoj su nazočili članovi i predsjednici drugih udruga iz mjesta, kao i gradonačelnik Našica Krešimir Kašuba, predsjednik MO Velimirovac Marin Knežević, direktorica Turističke zajednice Našice Ines Resler i brojni drugi uvaženi gosti.

Julijana Benotić je u ime Udruge “Smile” pozdravila nazočne zahvalivši se na dolasku i podršci, te rekla kako je tekao njihov put i kako su vrlo zadovoljne postignutim rezultatima.

– Imale smo vrlo malo na samom početku, a “bučice” su nam bile plastične boce napunjene vodom. I prostirke za vježbanje su bile improvizirane, odnosno donosile smo si same, ali volja je bila jača od svega- rekla je Julijana.

Kako su ove žene bile iznimno uporne i čvrste u svom naumu da svojim članicama omoguće vježbanje i zdrav život, a podrška je stizala sa svih strana, danas su vrlo uspješne i već broje 62 člana, od kojih su dvojica muškarci.

Udruga promiče zdrav, aktivan i kvalitetan život, a sve kako bi članice u svom mjestu mogle vježbati, družiti se i biti potpora jedna drugoj.

– Radujemo se novim članovima, imamo jako puno upita, ali trenutno nas je ponosnih 62 u dobi od 6 do 56 godina. U fitness radionici su članice od 17 do 56 godina, a mala dječja radionica je od 6 do 12 godina. Osim redovnih treninga, radimo i s Udrugom žena Velimirovac i Nogometnim klubom i nadamo se da ćemo neke ciljeve koje smo si zadale i ostvariti- rekla je Benotić.

Predsjednik Udruge Mario Benotić istaknuo je zadovoljstvo radom Udruge i suradnjom s Mjesnim odborom, Gradom Našice i Nogometnim klubom, kao i sa ostalim udrugama iz mjesta.

– Izuzetna mi je čast danas ugostiti uvažene goste i zahvaliti se na svoj potpori koja nam je pružena, a nadam se dobroj suradnji i ubuduće- rekao je Benotić.

Turistička zajednica Grada Našica, na čelu s direktoricom Ines Resler, također je na raspolaganju u svakom pogledu i ovom prilikom je pružila podršku dosadašnjem radu Udruge.

Gradonačelnik Našica Krešimir Kašuba čestitao je na radu i prvoj godini postojanja Udruge “Smile” te iskazao zadovoljstvo viđenim rezultatima.

– Jedna od najmlađih udruga u Gradu Našicama, Udruga “Smile”, osnovana je 1. travnja prošle godine i u tih godinu dana ima 62 člana u dobi od 6 do 56 godina, što je vrlo pohvalno. Imali su dosada dvije humanitarne akcije što je apsolutno za svaku pohvalu. Kako djeluju godinu dana, ostvarili su i pravo na potpore Grada što sam im i rekao. Grad apsolutno stoji iza njih i financijski, a i na svaki drugi način. Važno je naglasiti da Velimirovac ima 7 udruga što je bitno za mjesto i bilo mi je drago vidjeti večeras predstavnike drugih udruga. Predsjednik Mjesnog odbora Marin Knežević je također dao potporu i on je jedan od začetnika ove udruge. Uruga obzirom na aktivnosti koje provodi tri dana u tjednu predstavlja jedan zdravi, sportski život koji promoviraju, krenuvši od djece do rekreativaca, a najvažnija su nam djeca koju je najteže pokrenuti i animirati i oni to u svakom slučaju čine- rekao je Kašuba.

Kako se moglo vidjeti, ove većinom žene u Udruzi “Smile” su vrlo odlučne i sigurnim koracima grabe naprijed. Podrška im stiže sa svih strana i sigurno je da ćemo i u budućnosti govoriti o njihovom radu i projektima koje pripremaju, a nisu ih ovom prilikom htjele otkriti.

(www.icv.hr, eš, foto: E. Šubić)