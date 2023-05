2. ŽNL ZAPAD Nakon 14 godina Sokol iz Milanovca vraća se u najviši rang županijskog nogometa: Susret protiv Drave pratilo više od 400 gledatelja

Najveću pažnju u posljednjem, 22. kolu 2. županijske nogometne lige Zapad privukla je utakmica u Milanovcu, gdje je domaćem Sokolu trebala pobjeda nad Dravom iz Terezinog Polja za potvrdu naslova prvaka. Oko terena se okupilo više od 400 gledatelja.

Domaća momčad ušla je furiozno u susret, ali je za igrače trenera Zlatka Vukovića mreža gostujućeg vratara Karla Udovičića bila kao ‘začarana’. Nogometaši Sokola stvorili se šest odličnih prigoda, ali bez promjene rezultata. Na odmor se otišlo netaknutih mreža.

Nakon odmora, oba trenera osvježila su momčadi. U domaćim redovima u igru su ušli Matej Horvat i Gabrijel Nikolić, dok su kod Drave svoje minute dobili Dario Begović i Luka Paulović. U domaće redove malo se uvukla nervoza, što su gosti htjeli iskoristiti s nekoliko kotra napada, ali bez uspjeha.

Ivan Biondić, inače najbolji strijelac Sokola u 73. minuti svojim pogotkom oduševio je domaće navijače i suigrače, koji su se našli u zajedničkom zagrljaju. Osam minuta kasnije domaća “radilica” na sredini terena, Dorian Uzelac, pogodio je za povećanje domaće prednosti na 2:0. Konačnih 3:0 u drugoj minuti sudačke nadoknade postavio je raspoloženi Gabrijel Nikolić. Posljednjim zviždukom suca Siniše Ličinića počelo je veliko slavlje, a potekle su i suze radosnice. Sokol se nakon 14 godina vratio u najviši rang županijskog nogometnog natjecanja.

Delegat, ujedno i povjerenik za natjecanje Damir Vargović uručio je domaćem kapetanu Josipu Lanšćaku pehar za naslov prvaka.

Paralelno se, nekoliko kilometara dalje, igrala utakmica između Svetog Đurađa i No Limit TVIN-a. Gostujući “Akademci”, koji su u jesenskom dijelu sezone pobijedili sve ligaške suparnike i ukupno nanizali 13 uzastopnih pobjeda, “jurili” su novi trijumf i čekali kiks Milanovčana, kako bi došli do naslova. U prvih šezdesetak minuta domaća momčad pružila je čvrst otpor, a u nekoliko navrata mogla je doći do zgoditka. Ipak, puno rastrčaniji gosti od prve su minute dominirali i konstantno prijetili domaćinu, a najbliže pogotku bili su u 40. minuti kada je za njih dosuđen kazneni udarac, ali je u dva navrata domaći vratar Vedran Botić odlično intervenirao i na predah se otišlo netaknutih mreža. Kako je odmicalo vrijeme, kopnila je snaga domaćih igrača, a gosti su bili sve agresivniji. Ulaskom u igru Tomislava Filipovića, “Akademci” su dobili na iskustvu i mirnoći. U 76. minuti, nakon oštre povratne lopte gostujućeg igrača pred domaća vrata, igrač Svetog Đurađa Ante Slavić nespretno je reagirao i svladao svog vratara. Do kraja su gosti postigli još dva pogotka, a strijelci su bili Saša Ivan Švarbić u 80. i Tomislav Filipović u 85. minuti. Gostima su pobjeda i serija od 14 uzastopnih pobjeda bili nedovoljni za osvajanje naslova prvaka.

Podgorje je pogotkom Luke Vukšića u 14. minuti povelo u suretu s Aršanjem u Sedlarici. Do odlaska na odmor domaća momčad došla je do preokreta zgodicima Matije Tukača u 20. i Saše Ivoševića u 35. minuti. U drugom dijelu igrači Aršanja postigli su još četiri zgoditka. Strijelci su bili Lucijano Balija u 58. minuti, Ivan Šimunija u 78. te Hrvoje Filipović u 80. i 90. minuti za konačnih 6:1.

Croatia iz Grabrovnice odnijela je tri boda iz Gradine rezultatom 4:3. Gosti su rano poveli 2:0 s dva zgoditka Kristijana Lončarića u četvrtoj i 17. minuti. Josip Eršek u 28. minuti smanjio je gostujuću prednost na 2:1. Zgodicima Ante Gradinjana u 49. i Gorana Peića u 56. minuti Gradina vodi 3:2. Do kraja su gosti iz Grabrovnice ipak došli do pobjede. Pogotke vrijedne tri boda postigli su Luka Sabljić u 63. minuti iz igre i Josip Milaković u 75. minuti iz kaznenog udarca.

U općinskom derbiju, Bilogora 1947. na svom terenu u Špišić Bukovici pobijedila je Mladost iz Vukosavljevice rezultatom 5:3. Gosti su poveli pogotkom Manuela Šelimbera iz kazenog udarca u 12. minuti. S dva pogotka Matije Đurđevića i jednim Borka Leša domaći nogometaši do odmora vode 3:1. U tim trenucima gosti ostaju s deset igrača na terenu, jer se ozlijedio Mirko Dražetić. U posljednjih šest minuta igre postignuta su četiri pogotka. U 85. minuti Stipo Djak dovodi Bilogoru u prednost od 4:1, ali je u istoj minuti Ronaldo Meszeš smanjio na 4:2. U 88. minuti Matija Đurđević svojim trećim pogotkom dovodi domaće u prednost od 5:2, dok konačnih 5:3 postavlja Leo Trupina s bijele točke u posljednjim trenucima igre.

U derbiju začelja Turnašica je s 8:0 svladala Podravec iz Dinjevca. U prvom dijelu dva pogotka postigao je Tihomir Šarić, a po jedom su gostujuću mrežu pogodili Leo Jakupec i Josip Padović. U 61. minuti sudac Leopold Majstorović dosudio je kazneni udarac za Turnašicu. Zbog učestalih protesta isključeni su igrači Podravca Marko Presečan i David Blatarić. Josip Padović bio je precizan s bijele točke. Brojčanu nadmoć domaći igrači su do kraja materijalizirali s još tri pogotka. Strijelci su bili Martin Kalenik, Dominik Blažinčić i Andrej Abramović.

Rezultati posljednjeg, 22. kola:

Sokol – Drava 3:0

Turnašica – Podravec 8:0

Aršanj – Podgorje 6:1

Gradina – Croatia 3:4

Sveti Đurađ – No Limit TVIN 0:3

Bilogora 1947. – Mladost (V) 5:3

