4. NL Velik broj gledatelja očekuje se u susretu starih rivala – Pitomače i Slatine, nogometaši Voćina putuju u Ferdinandovac, derbi začelja na stadionu Park

Utakmice 22. kola 4. nogometne lige Bjelovar – Koprivnica – Virovitica igraju se ovog vikenda, a najveću pažnju definitivno privlači županijski derbi na stadionu u Pitomači, gdje će domaća momčad ugostiti Slatinu.

Slatinčani u srijedu nisu uspjeli izboriti polufinale Županijskog kupa, poraženi su na gostovanju kod vodeće momčadi 1. županijske lige, Sloge u Zdencima rezultatom 2:1. Nakon te utakmice ostao im je “gorak okus” jer smatraju da su prilično oštećeni, ali nemaju više vremena “vraćati” se na taj susret jer ritam natjecanja ide dalje. Već u subotu, 6. svibnja putuju na noge vodećoj momčadi lige.

Slatina je proteklih sezona znala iznenaditi Pitomaču, ali ovog puta ulogu favorita u potpunosti prepuštaju domaćinu.

-U ovoj utakmici momčad Pitomače veliki je favorit. Dobro su posloženi, na svakom mjestu u momčadi imaju kvalitetno rješenje. Mi se naravno nećemo predati već ćemo probati odigrati što bolje i nastojati doći do pozitivnog rezultata – susret je najavio trener Slatine Darko Krsnik.

U momčadi nema kažnjenih igrača, ali postoji mogućnost da netko od prvotimca zbog poslovnih obveza neće moći zaigrati.

Pitomačani su dosad ostvarili nevjerojatnih 19 pobjeda i samo 2 poraza, a upravo su posljednji poraz upisali proteklog vikenda na gostovanju kod Borca u Imbriovcu. Prema riječima stratega Ivana Presečana, momčad nije imala “svoj dan” i dat će sve od sebe kako bi se pred svojim navijačima ekspresno vratila na pobjedničke staze i nastavila bitku za naslov prvaka.

-Ovaj županijski derbi izuzetno nam je bitan, ali ne želimo si stvarati dodatan i nepotreban pritisak. Za ovu utakmicu spremali smo se kao i za svaku drugu. Idemo probat pobjedom isprati gorak okus prošlonedjeljnog poraza iako smo svjesni da neće biti lako, riječ je ipak o županijskim derbiju i starim sportskim rivalima, a takvi susreti uvijek nose dodatnu draž – optmisitčan je, ali i oprezan Presečan koji u ovom susretu nema kartoniranih igrača.

Pravdu u županijskom derbiju dijelit će Bruno Ritoša, pomoćnici su Nikola Novak i Ines Balint Molvarec, a delegat Ivica Blažević. Susret je na rasporedu od 17 sati.

FERDINANDOVAC – VOĆIN

Nakon pobjede u županijskom derbiju sa Suhopoljem, pred nogometašima Voćina u nedjelju, 7. svibnja u 17 sati ligaško je gostovanje u Ferdinandovcu, kod istoimenog domaćina.

-U nedjelju putujemo bez opterećenja. Nije nam imperativ pobjeda. Domaća momčad je jača, ali to ne znači da nećemo pokušati doći do pozitivnog rezultata. Do kraja prvenstvenog natjecanja planiramo osvojiti još nekoliko bodova s kojima bi osigurali ostanak u ligi – nedjeljno gostovanje najavio je trener Voćina Ivan Vuković.

U redovima Voćina nema kažnjenih igrača, pa će trener Vuković imati “slatke brige” prilikom sastavljanja prve postave. U domaćoj momčadi neće moći zaigrati čvrsti Sven Brusač, jer je prije sedam dana zaradio isključenje teže ozlijedivši igrača Mladosti iz Kloštra Podravskog Denisa Kovača.

SUHOPOLJE – GRANIČAR LEGRAD

Nakon gostovanja u Mikleušu gdje su u županijskom derbiju, a ujedno i derbiju začelja, poraženi od Voćina s minimalnih 1:0, nogometaši Suhopolja ponovno igraju derbi začelja, ali ovog puta na stadionu Park pred svojim navijačima. S obzirom na dosadašnje, vrlo slabe predstave, teško da će Grofovi imati bolju priliku za osvajanje bodova od sutrašnjeg susreta kada dočekuju Graničar iz Legrada.

Domaćem treneru Damiru Pemperu na ruku ide i to što nema kartoniranih igrača, a u sastav se vraća odlični Marko Litrić koji je odradio kaznu zbog tri žuta kartona.

Suhopolje je na samom začelju s dosad osvojenih pet bodova, a pet više imaju sutrašnji gosti iz Legrada.

Ostaje nam za vidjeti mogu li Suhopoljčani konačno prekinuti rezultatsku agoniju i upisati drugu ovosezonsku pobjedu, te se približiti izravnim konkurentima za ligaški opstanak na samo dva boda zaostatka…

