Alen Smiljanić iz Brezovice i dalje je jedan od rijetkih koji na našem području uzgaja šparoge: U posao se uključila i kćer Monika

Prije pet godina pisali smo o poljoprivredniku koji u Brezovici sadi povrće koje je uistinu rijetko na našem slavonskom području – riječ je o šparogama. Naime, Alen Smiljanić (48) odlučio je riskirati i posaditi ovo rijetko, ali cijenjeno povrće. Odlučili smo ga ponovno posjetiti i provjeriti kako napreduje.

Kako nam otkriva, šparoge danas uzgaja na oko 1,3 hektara površine u Brezovici i zadovoljan je urodom.

– Nakon što sam proučio i saznao sve što me zanimalo, odlučio sam naručiti sjeme iz Njemačke. Odmah sljedeće godine uzgojio sam presadnice, a 2016. posadio sam nešto više od hektar šparoga – govori nam Alen Smiljanić, inače djelatnik Policijske postaje Virovitica koji će, kako nam je rekao uskoro u mirovinu.

– Uz to što radim kao policajac, bio sam i Hrvatski branitelj, a s obzirom da sam zbog narušenog zdravlja već duže vrijeme na bolovanju, uskoro ću krenuti u mirniju fazu života. Šparoge su prvenstveno nešto što me opušta i čini zadovoljnim. Odrastao sam na zemlji, roditelji su mi također bili poljoprivrednici, a tu svoju ljubav prenio sam i na kćer Moniku (24) koja je preuzela pola OPG-a, a također i na sina Ivana koji će ove godine završiti srednju školu i već ima poprilično iskustva sa šparogom. Iskazao je želju da bi se i on bavio time, no pustit ćemo vrijeme da donese konačnu odluku o tome – rekao nam je Alen koji je u svojim počecima uzgajao i drugo povrće, no već nekoliko godina uzgaja samo šparogu.

– Cijene inputa značajno su porasle, radnu snagu je teško naći, a neizvjesno je kakva će biti godina, a samim tim i kvaliteta i količina uroda. Moja žena Marija, sin Ivan, kćer Monika i ja odlučili smo se stoga isključivo na šparogu. Naravno, da bi se netko bavio ovom kulturom mora o tome i prikupiti neka znanja. Radi se naime o vrlo ukusnoj, ali i ljekovitoj biljci koja se najčešće konzumira svježa ili ukiseljena. Tim tragom na tržištu nudimo flaširanu ukiseljenu rezanu šparogu koju priprema moja supruga Marija i svježu šparogu. Naše proizvode plasiramo najčešće na tržnicama u Daruvaru i Koprivnici, a veliki dio dostavljamo i u trgovinu voćem i povrćem u Vukosavljevici – otkrio nam je Alen koji u prosjeku proizvode oko 2,5 tone kvalitetne zelene šparoge godišnje.

– Berba je ove godine započela krajem travnja, a brat ćemo do početka lipnja. Do sad sam zadovoljan dobivenim, biti će po prilici 2,5 tone kao i prošle godine. Ponukan time razmišljam da osim zelene uzgojim i bijelu šparogu koja je nešto skuplja, ali se više traži. Za razliku od zelene koja se sadi na otvorenom prostoru, bijela se sadi pod folijom. Po meni nema neke bitne razlike u kvaliteti no s obzirom da sam radoznao, najvjerojatnije ću uskoro krenuti i s bijelom – napomenuo nam je Alen inače vlasnik OPG-a Amis, dok je kćer Monika Smiljanić vlasnica OPG-a Amis 2 koji se također bavi uzgojem šparoge, što nam je i sama potvrdila.

– Uz oca sam to zavoljela, a samim tim i vidjela neku perspektivu. Definitivno je da i ja imam nekih ideja, a zajedno s ocem, sutra možda i bratom, držim da ćemo biti dobar tim. Uostalom mislim da smo još uvijek jedini u Virovitičko-podravskoj županiji koji šparogu sadimo na većim površinama – rekla nam je Monika koja osim ljubavi prema poljoprivredi, kao i svi poljoprivrednici ima i povremene “glavobolje” zbog teškog stanja, velikog inputa i neizvjesnog tržišta.

– I sami znamo da su problemi poljoprivrednika, posebno uzgajivača voća i povrća, evidentni i odnose se na nisku otkupnu cijenu, prezasićenost veletrgovina nekvalitetnom jeftinom robom, skupu cijenu repromaterijala i ostalo. No, tko ne proba ne može ni znati kako će mu biti. Nije lako, ali može se živjeti i uživati u tome – rekla je Monika, a s tim se složio i njen otac Alen koji se ovim poslom počeo baviti iz ljubavi, potom stvorio naviku i u konačnici ustrajao na tome.

– Poljoprivreda, što dobro znamo, kruh je sa „7 kora”, no idemo dalje, tim više što se radi o vrlo ukusnom i zdravom povrću koje sve više i više zauzima svoje mjesto na našim stolovima. Na zapadu je to učestalije, ali i mi lagano krećemo prema domaćem kvalitetnom i zdravom proizvodu u što zasigurno spada i naša šparoga – rekao nam je na kraju razgovora Alen Smiljanić.

(www.icv.hr, bs; foto: B. Sokele, ustupljene fotografije, arhiv)