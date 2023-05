Četrdeset hrvatskih nakladnika na Panonskom festivalu knjige u Osijeku: U pet dana nudi se i 55 atraktivnih i kvalitetnih programa

Uz sudjelovanje više od 40 hrvatskih nakladnika u Dvorani Gradski vrt otvoren je prvi Panonski festival knjige u Osijeku.

Novi sajam posvećen je književnosti, kulturi i povijesti panonske regije te njezinim velikanima, a uz književna djela tijekom pet dana, do 28. svibnja, posjetiteljima se nudi i 55 atraktivnih i kvalitetnih programa; radionice za djecu i mlade, promocije knjiga i susreti s autoricama, autorima i javnim osobama, panel rasprave i druge zanimljivosti.

Na prostoru od 1.900 m2 posjetiteljima su ponuđeni brojni noviteti, kao i stariji naslovi domaće i strane književnosti, a sve s ciljem poticanja čitanja kod svih dobnih skupina, osobito djece i mladih.

Panonski festival knjige u Osijeku održava se u organizaciji Hrvatske gospodarske komore i njene Zajednice nakladnika i knjižara, a pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija, Osječko-baranjske županije i Grada Osijeka, dok su partneri Kulturni centar Osijek, Turistička zajednica Osječko-baranjske županije, Turistička zajednica Grada Osijeka i Športski objekti Osijek d.o.o.

Na današnjem (srijeda) svečanom otvorenju PFK-a nazočnim posjetiteljima obratili su se potpredsjednik HGK-a Dragan Kovačević, ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek, župan Osječko-baranjske županije Ivan Anušić, gradonačelnik Grada Osijeka Ivan Radić i predsjednik Zajednice nakladnika i knjižara HGK Slavko Kozina.

– Slavonija prvi put ima ovakvo hvalevrijedno događanje, koje se održava pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija, Grada i Županije, a ovdje su svi nakladnici i može se vidjeti razne knjige u raznim izdanjima. Naravno da je takva manifestacija potrebna u Osijeku i Slavoniji, nadam se da će u budućnosti prerasti u tradicionalnu i s velikim brojem posjetitelja, no vidimo da već sada postoji velika zainteresiranost posjetitelja – kazao je župan Ivan Anušić te pozvao građane da posjete PFK-a.

Gradonačelnik Osijeka Ivan Radić zahvalio je ministrici Nini Obuljen Koržinek na inicijativi da se prvi Panonski festival knjige održi upravo u Osijeku, što su Grad i Županija odmah prihvatili kao pokrovitelji.

– Osijek napreduje u svakom segmentu, i gospodarski i kulturno. Planiramo obnoviti Hrvatsko narodno kazalište, gradimo koncertnu dvoranu Vatroslava Lisinskog, također uz veliku pomoć Ministarstva kulture, Osječko ljeto kulture prerasta iz lokalnih u regionalne okvire. Kulturu dižemo na višu razinu, a upravo ovakvi događaji to potvrđuju – rekao je gradonačelnik Ivan Radić.

– Sretna sam i ponosna da smo u našem mandatu nakon Mediteranskog sajma knjige u Splitu uspjeli realizirati i ovu ideju te pokrenuli PFK u Osijeku – kazala je ministrica Nina Obuljen Koržinek te zahvalila Zajednici nakladnika i knjižara HGK i predsjedniku Slavku Kozini što su s Ministarstvom tako brzo pokrenuli projekt, kao i Gradu i Županiji na velikoj potpori.

– Ovaj projekt je na tragu svega što činimo za promicanje čitanja. To je provedba i naše nacionalne strategije poticanja čitanja i politike poticanja knjige i nakladništva. U našem mandatu sufinancirali smo otvaranje više od 20 novih knjižara u Hrvatskoj, obnovili mnoge knjižnice, pokrenuli programe poticanja čitanja – rekla je ministrica.

Ulaz na Festival je slobodan,, a za posjetitelje je otvoren u srijedu, četvrtak i nedjelju od 10 do 20 sati, a u petak i subotu od 10 do 21 sat. Bogatu ponudu prate popusti i prigodne cijene koje se snižene i do 70 posto.

