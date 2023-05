Od danas se u potpunosti zatvara dionica pruge Križevci – Koprivnica: Putovat će se autobusima

Svakim prolaskom cestom i prugom od Križevaca do Koprivnice i dalje sjeverno prema Botovu i državnoj granici s Mađarskom, sve više i više ocrtavaju se vizure objekata koji se grade u sklopu najskupljeg infrastrukturnog projekta u povijesti Hrvatske.

Radi se naravno o izgradnji drugog kolosijeka na dionici Križevci – Koprivnica – državna granica, a radove izvodi turska tvrtka Cengiz. S obzirom na kompleksnost novih objekata na dionici, potrebno je obustaviti promet prugom kako bi se radovi mogli sigurno izvoditi – prenosi podravski.hr

Stoga će od danas (petak) od 21:10, pa sve do srijede, 10. svibnja do 19:20, dionica pruge od Križevaca do Koprivnice biti zatvorena za promet vlakova.

U idućih pet dana raditi će se na prespajanju nove devijacije u Majurcu, a putnici će se prevoziti zamjenskim autobusima. Iz HŽ Infrasturkture mole putnike za razumijevanje, a informacije o mjestima zaustavljanja zamjenskih autobusa možete pronaći OVDJE.

Više informacija o zatvaranju pruge državna granica – Botovo – Dugo Selo zbog radova pogledajte na LINKU.

(podravski.hr)