Područna Glazbena škola dr. Marijana Jergovića u Pitomači koncertom proslavila Dan škole

Područna glazbena škola dr. Marijana Jergovića u Pitomači jučer (četvrtak) je tradicionalno proslavila Dan škole. U Centru za kulturu “Drago Britvić”, na ponos roditelja i profesora, uz nastup glazbene igraonice i zbora, odzvanjali su zvuci klavira, gitare, harmonike, flaute, trube i tradicionalne nam tambure.

Glazbena škola u Pitomači otvorena je 2007. godine, a od 2011. godine nosi naziv skladatelja, doktora i jednog od utemeljitelja pitomačkog Glazbenog festivala Pjesme Podravine i Podravlja, Marijana Jergovića.

Na početku koncerta nazočne je pozdravio ravnatelj virovitičke Glazbene škole “Jan Vlašimsky” Damir Mihaljević.

-Doktor Marijan Jergović ne samo da je živio kroz glazbu i kroz pjesmu, on je tako i umro. Ostavio nam je doista veliki trag glazbenog izričaja Podravine i Podravlja, ali ne samo to, postavio je i temelje ove glazbene škole. Vizija doktora Marijana Jergovića se uistinu obistinila i realizira se svake godine sve više i više, a to su pokazatelji kroz razna natjecanja, koncerte i sve manifestacije koje se priređuju ovdje. Ovi mladi, dječica, oni su jedan mali rasadnik glazbenih talenata i to je upravo ona vertikala koju želimo napraviti kroz glazbenu igraonicu, osnovnu školu, srednju školu i na kraju glazbenu akademiju gdje se svatko nalazi ne kao glazbenik, nego i kao čovjek – rekao je ravnatelj GŠ “Jan Vlašimsky” Damir Mihaljević, te zahvalio svim sudionicima i čestitao Dan glazbene škole, a posebno učenicima koji su na vrlo kreativan način dočarali glazbenu školu i pozvao sve u Viroviticu 27. i 29. svibnja na koncerte u povodu proslave 137 godina Glazbene škole “Jan Vlašimsky” Virovitica.

(www.icv.hr, ib, foto: I. Barčan)