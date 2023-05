Priopćenje Mirka Sekulića: “Ne želim da se na račun Šetnice HOS-a lome koplja na štetu grada, građanki i građana Orahovice”

Umirovljeni bojnik hrvatske vojske Mirko Sekulić, bivši vijećnik Gradskog vijeća Orahovice oglasio se s priopćenjem za javnost u kojemu se osvrće na navode o rušenju kvoruma na sjednici vijeća na kojoj se donosila odluka o Šetnici dragovoljaca HOS-a. Priopćenje prenosimo u cijelosti.

– Čitajući priopćenja imam potrebu da se kao bivši vijećnik GV grada Orahovice, bivši predsjednik UDHOS-a Orahovica, kao umirovljeni bojnik hrvatske vojske i kao građanin grada Orahovice obratim kako

građankama i građanima grada Orahovice tako i političkim strankama grada Orahovice.

Želim istaći da KVORUM 11. Sjednice GV grada Orahovice održanoj u listopadu 2022. godine. na kojoj sam i sam nazočio nije SRUŠIO kako kažu iz HSS-a Orahovica HSS, niti SDP nego je kvorum srušila vijećnica HDZ-a koja je sjednicu napustila poslije 14. točke Dnevnog Reda i praktički se tada srušio kvorum za 18.

točku kada se trebalo odlučivati o Šetnici dragovoljaca HOS-a. Jer da naprijed navedena vijećnica nije napustila sjednicu unatoč tome što su kod točke 18. sjednicu napustile predstavnice HSS-a i Nezavisne liste “Hrabro“ KVORUMA bi bilo jer bi na 11. sjednici ostalo osam (8) vijećnica i vijećnika koliko je potrebno za kvorum i to šest (6) vijećnica i vijećnika HDZ-a, te dva (2) Nezavisna.

Kao legalist poštujem kako Zakone RH tako i Poslovnike i sve ostale dokumente grada Orahovice. Kvoruma nije bilo iz naprijed navedenog i to je to kraj priče, no ne želim da se na račun Šetnice HOS-a lome koplja na štetu grada, građanki i građana Orahovice poglavito mislim na HSS i SDP grada Orahovica kojima očito smeta sve što je HRVATSKO (osim kuna, a sada eura).

Na kraju gospodi iz HSS-a i SDP-a grada Orahovice poručujem molim Vas ostavite

se više sakupljanja političkih poena na račun Šetnice HOS-a jer Šetnicu niste spriječili Vi nego HDZ, a to mi je izuzetno žao, ali ja sam čovjek od istine i od istine ne odstupam čak i kada mi se ne sviđa.

Vama poručujem da se prihvatite svojih obveza za boljitak i prosperitet grada Orahovice za koje su Vam mandate dali građanke i građani naše lijepe Orahovice – stoji u priopćenju.

