SAVJET S GRADSKE TRŽNICE Napravite palačinke od blitve prema receptu OPG-a Ruže Knežević iz Dugog Sela Lukačkog

Blitva osigurava nutrijente koji mogu povoljno regulirati visoki krvni tlak i povoljno utječu na kardiovaskularno zdravlje, reduciraju štetno djelovanje slobodnih radikala na mnoge organe u organizmu te imaju protuupalno djelovanje, ublažavaju grčeve u mišićima i migrene. Jedemo ju na razne načine, no jeste li kada probali napraviti palačinke? Donosimo recept:

Sastojci

1 vezica blitve

150 g pšenično bijelo brašno

2 domaća kokošja jaja

2,5 dl punomasnog mlijeka

1 mala žlica praška za pecivo

1 prstohvat soli

Sastojci za nadjev

250 g svježeg kravljeg sira

100 g kiselog vrhnja(20% masti)

1 kom slatka paprika

8 kom cherry rajčice

Listovi vlasca

sol

svježe mljeveni papar

čili u prahu

100 g pureće šunke tanko narezane, narezak

Priprema

Blitvu očistiti, oprati i kratko blanširati. Ohladiti pod mlazom hladne vode, jako sitno nasjeckati ili izmiksati u kašu. Izmiješati sve sastojke za palačinke pa umiješati blitvu i ostaviti u hladnjaku na pola sata. Za to vrijeme napraviti nadjev. Izmiješati sir i vrhnje u kremastu smjesu. Nasjeckati papriku i rajčice, dodati ih u sir i začiniti po želji pa staviti nadjev da se ohladi. Nadjev možete napraviti i ranije da se sastojci bolje prožmu. Ispeći palačinke i pustiti ih da se ohlade. Kada su se ohladile, namazati nadjev preko pola palačinke, na svaku palačinku staviti jednu šnitu pureće šunke tako da ju prerežemo na pola i stavimo vodoravno na nadjev i zarolamo. Kada su rolice gotove, staviti u hladnjak ili zamrzivač da se stegnu. Kada su se rolice stegnule, izrezati ih u željenje oblike i poslužiti.

Recept preporučuje OPG Ruže Knežević iz Dugog Sela Lukačkog, koja svoje proizvode prodaje na Gradskoj tržnici Virovitica na klupi broj 35.

Po blitvu i sve druge namirnice naših lokalnih OPG-ova dođite na Gradsku tržnicu Virovitica od ponedjeljka do petka od 6 do 16, a subotom od 6 do 15 sati.

(www.icv.hr)