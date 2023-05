Svečanom sjednicom obilježen Dan grada Orahovice: “Sredina smo koja uspijeva spojiti tradiciju s potrebama suvremenog života”

U orahovačkoj višenamjenskoj dvorani održana svečana sjednica Gradskog vijeća u povodu 795. rođendana grada Orahovice. Svečanoj sjednici su nazočili izaslanik predsjednika Vlade RH Andreja Plenkovića, župan Virovitičko-podravske županije Igor Andrović, izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, saborskoi zastupnik Josip Đakić, počasni građanin Orahovice i bivši predsjednik RH Stjepan Mesić, predsjednik županijske Skupštine VPŽ Dinko Begović, zamjenik župana VPŽ Marijo Klement, gradonačelnici i načelnici s područja Virovitičko-podravske i Osječko-baranjske županije.

Sve nazočne pozdravila je predsjednica Gradskog vijeća Orahovice Karmen Halgaš.

– Zahvaljujem svojim sugrađanima što vole svoj grad, što ga biraju za svoj dom unatoč različitim problemima s kojima se susrećemo. Novi izazovi su pred nama, iza nas je godina dana rada, želje i volje. Moja poruka danas svima je – možemo, znamo, hoćemo i što je najvažnije trebamo biti danas i sutra bolji, aktivniji i mudriji ljudi nego što smo bili jučer. Samo zajedničkim i ustrajnim radom možemo postaviti temelje sigurnog života našim sugrađanima. Hvala svim vijećnicima koji svojim odlukama pomažu ovom gradu i nadam se da će tako biti u budućnosti i da ćemo zajedno i dalje ići putem ljepše i ugodnije Orahovice – rekla je Halgaš.

Potom se obratio gradonačelnik Saša Rister, istaknuvši kako je Orahovica mali grad velikih mogućnosti.

– Prepoznavši ogroman potencijal našeg grada ulažemo veliki trud i napor pokušavajući ga pretvoriti u jednu modernu sredinu koja uspijeva biti primjer kako spojiti tradiciju s potrebama suvremenog života. Kontinuiranim radom i stalnim ulaganjem realiziramo projekte, kako velike tako i one manje, ali svi su jednako važni i svi oni mijenjaju vizuru našeg grada, ali i omogućavaju bolji i kvalitetniji život naših građana i otvaranje novih radnih mjesta. U proteklih godina proveli smo niz projekata, najveći je naravno naše Jezero u kojem smo pri završetku, uspješno smo završili projekt izgradnje Poduzetničke zone i ona je sada spremna za nove investitore, a pri kraju je i projekt rekonstrukcije Dječjeg vrtića ”Palčić” – rekao je Rister, uputivši zahvalu obrtnicima i poduzetnicima koji su uložili velike napore kako bi sačuvali svako radno mjesto.

– Na kraju moram pozdraviti i sve gradske vijećnike, iskreno sam vjerovao da ćemo usprkos razlikama uspjeti stvoriti političku toleranciju i suradnju u korist građana bez obzira na političku pripadnost jer posvećenost gradskim interesima koji u najvažnijim projektima moraju biti ispred i iznad bilo kakve politike, stranke, skupine ili pojedinca. Kao izabranim donositeljima odluka naša odgovornost je time veća jer naši potezi i odluke utječu na širok krug ljudi i to onih koji su nas birali i koji od nas očekuju da se izdignemo iznad osobnih ambicija i radimo i odlučujemo u cilju da svima bude bolje. Mnogi tu svoju odgovornost ne shvaćaju tako i to šteti cijeloj zajednici. Ipak pred nam je puno posla jer želimo Orahovicu razviti još više i jače – rekao je Rister.

Počasni građanin Stjepan Mesić naglasio kako se uvijek ponosi reći da je rođen u Orahovici te da je sretan što njegov grad danas raste i razvija se. Potom se obratio izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, saborski zastupnik Josip Đakić.

– Samo radom, trudom i zalaganjem mogu se ostvariti ciljevi i to se baš vidi ovdje u Orahovici koju uspješno vodi mladi gradonačelnik. U Orahovici se jasno vidi što je završeno što se stvara i koji su planovi. Nadam se da će to sve ovdje biti uspješno završeno i da će svi ti projekti služiti vama sada, ali isto tako i najmlađima koji stasaju. Poručujem svima u Orahovici, nemojte biti uskogrudni prema onome što je dobro, pomozitee projektima koji će značiti bolje sutra svima vama. Orahovica je biser Slavonije i to mora i ostati – rekao je između ostalog Đakić.

Župan virovitičko-podravski Igor Andrović, u ime predsjednika Vlade RH Andreja Plenkovića čestitao je svim Orahovčankama i Orahovčanima dan njihova grada.

– Uvijek mi je posebno naći se u ovom prekrasnom gradu, reći ću ”najturističkijem” gradu naše županije, gradu poznatom po marljivim i vrijednim ljudima i velikim projektima. Mogu slobodno reći da je malo primjera takve lokalne samouprave koja revnosno i s puno ljubavi skrbi o svome gradu. Lice Orahovice se mijenja iz godine u godinu i ona postaje prepoznatljiva i privlačna brojnim turistima željnim mira, netaknute prirode i izvrsnih autentičnih proizvoda. Orahovica je danas destinacija za obitelj, za sve generacije i zato je lijepo vidjeti i čuti o svim ovim investicijskim aktivnostima koje idu i ka podizanju komunalnog i društvenog standarda, a sve u funkciji opstanka i ostanka mladih obitelji ovdje. Možda svečana sjednica i nije prilika za ovo, ali moram se osvrnuti na aktualnu situaciju u orahovačkom Gradskom vijeću koje ne funkcionira kako treba i moram reći da mi je žao jer Orahovica je danas najveće gradilište u županiji s nikad većim projektima, a imate vijećnike koji ne dolaze na sjednice Vijeća i time ne podržavaju sve te projekte i ne rade ono za što su ih građani birali. Ipak ja vjerujem da će prevladati razum i da će se sve to normalizirati i da će grad Orahovica i dalje rasti i razvijati se – rekao je Andrović.

Svečanu sjednicu svojim su nastupima uveličali članovi KUD-a Orahovica i KUD-a Crkvari te polaznici Osnovne glazbene škole Milka Kelemena Slatina, Područnog odjela Orahovica.

(www.icv.hr, vg; foto: V. Grgurić)