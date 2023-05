U još jednoj uspješnoj akciji darivanja krvi u Našicama prikupljene nove 83 doze krvi: Iduće akcije u ponedjeljak, 22. svibnja

U ponedjeljak, 8. svibnja održana je nova akcija dobrovoljnog darivanja krvi u našičkoj vojarni. Akciji je pristupilo 89 darivatelja, a krv je darivalo njih 83, od čega dvije žene i 81 muškarac.

Rekorder ove akcije bio je Renato Kuzminski iz Martina, koji je jučer darovao krv 52. put.

Iduće akcije darivanja krvi održat će se u ponedjeljak, 22. svibnja na tri različite lokacije: u Srednjoj školi u Našicama od 08:30 do 14:30 sati, u Osnovnoj školi u Đurđenovcu od 15:30 do 18:00, te u prostorijama doma DVD-a Beljevina od 19:00 do 20:30 sati.

-Zahvaljujemo se svim dobrovoljnim darivateljima krvi što i u ovakvim situacijama nastavljaju s ovim humanim činom jer su potrebe za krvlju i dalje sve veće – poručili su iz Gradskog društva Crvenog križa Našice.

(GDCK Našice)