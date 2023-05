U Pitomači održana panel diskusija „Izazovi održivog razvoja Virovitičko-podravske županije“

Vrlo teška i izazovna vremena obilježena pandemijom virusa Covid-19, demografskom krizom i krizom dobavnih lanaca, ratom u Ukrajini, rastom cijena energenta kao i inflacijom zahtijevaju zajedničko djelovanje svih dionika u društvu. Kako i na koji način odgovoriti postojećim izazovima, kao i izazovima održivog razvoja, pokušalo se danas (ponedjeljak) odgovoriti na održanoj panel diskusiji „Izazovi održivog razvoja Virovitičko-podravske županije“ u organizaciji Hrvatskog udruženja menadžera i poduzetnika – CROMA i Spider Grupe.

Razlog organizacije ove panel diskusije je sagledavanje planova i načina provođenja zelene tranzicije, rekla je Danijela Milić, glavna menadžerica CROME-e.

– Ciljevi su postavljeni u sklopu Net Zero Emissions by 2050. Hrvatska je prihvatila te ciljeve Europske unije, a sada je pred nama trnoviti put kako te ciljeve i ostvariti. Ova diskusija je bila prilika da doznamo kako se s time nose naši gospodarstvenici, na koje probleme nailaze i koji su im resursi bilo financijski, ljudski, infrastrukturni ili tehnološki potrebni za to ostvarivanje – rekla je Milić.

Da su svjesni svih izazova s kojima se gospodarstvo danas susreće, potvrdio je župan virovitičko-podravski Igor Andrović.

– Pratimo sve te izazove i pokušavamo pomoći našim poduzetnicima i poljoprivrednicima. Sutra ćemo predstaviti županijske mjere za koje smo izdvojili 200 tisuća eura, a namijenjeni su poduzetnicima, gospodarstvenicima i poljoprivrednicima. Usmjereni su na sektor prerađivačke industrije i poljoprivrede, dakle sredstva ćemo dodjeljivati onima koji budu ulagali u novu opremu, mehanizaciju, postrojenja, kao i u obnovljive izvore energije. Ovakve mjere smo imali posljednji puta 2019. godine i sada nastavljamo s njima. Vjerujem da ćemo naići na dobar odaziv te da će ova sredstva pomoći našim poduzetnicima i poljoprivrednicima – rekao je župan Andrović.

Predsjednik HGK – ŽK Virovitica Zlatko Pleša istaknuo je kako se, unatoč svim problemima, bilježi pozitivan rast broja poduzetnika na području Virovitičko-podravske županije.

– Naš broj poduzetnika konstantno raste, zanimljivo je reći da u prva četiri mjeseca ove godine imamo 47 novih, a isto tako rastu i financijski rezultati poslovanja. Glavne djelatnosti naše županije su prerađivačka industrija, poljoprivreda i trgovina. Isto tako, županija smo koja izvozi, i taj izvoz je rastao kao i sam BDP. Komora je donijela novu strategiju od 2023. do 2027. godine gdje je jedan od glavnih strateških ciljeva održivi razvoj, inovacije i tako dalje. I ovdje s nama su su zapravo primjeri tvrtki koje su one koje doprinose razvoju našeg gospodarstva i očuvanju proizvodnje na našem području – rekao je Pleša.

Spider grupa se uspješno nosi s provođenjem zelene tranzicije, rekao je predsjednik Uprave Denis Nemčević.

– Prije dvije godine smo ušli u projekt integriranja solarnih ploča na postrojenja svih članica Spider grupe. To su najveći koraci koji su obilježili zeleni program. Kao i svi drugi borimo se s inflacijom i ostalim nevoljama, pokušavamo biti što efektivniji, smanjiti nepotrebne troškove, raditi na ulaganjima u proizvodnju kako bi kao tvrtka bili još konkurentniji – rekao je Nemčević.

Prema riječima Nikole Gomerčića, predsjednika Strukovne grupe poljoprivrede HGK – ŽK Virovitica i predsjednika Uprave tvrtke Agroland, poljoprivrednici su jedni od najpogođenijih trenutnom krizom.

– Dolazim iz sektora poljoprivrede, konkretno trgovina i skladištenje žitarica, mi smo jedni od najpogođenijih ovom krizom koja traje već nekoliko godina. Osjetimo problem u dobavnim lancima, ratu i cijenama žitarica. Moramo razmišljati i o troškovima energenata koje smo pokušavali držati pod kontrolom ranijim ugovaranjem fiksnih cijena, ali dugoročno smo

krenuli u solarne elektrane. To je ono na čemu mi moramo graditi budućnost zbog održivosti i cijele zelene tranzicije, kao i kontrole troškova – rekao je Gomerčić.

Jedan od panelista bio je i Hrvoje Vampovac, predsjednik Uprave Contorte d.o.o., Virovitica koji je istaknuo kako i oni ulažu u obnovljive izvore energije.

– Najveći smo proizvođač namještaja po izvozu, komadima, po financijskim rezultatima. Trenutno radimo na reorganizaciji cijele grupacije i bavimo se upravo s ovim što je danas tema. Naručili smo novu kotlovnicu s filtracijskim sustavima, imamo solarne panele. No, u međuvremenu smo se odlučili za kogeneracijsko postrojenje u suradnji s firmama oko nas da

se ta toplina distribuira. No, vjerujem kako će u budućnosti biti drugačije i vjerujem da nema tvrtke koja se ne trudi oko održivog razvoja – rekao je Vampovac.

Nakon održane panel diskusije, prisutni su obišli Jan Spider, Herbarium te polja kamilice.

(www.icv.hr, ib; foto: K. Toplak)