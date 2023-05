Danas (petak) je u Centru za posjetitelje Dvorac Janković u Suhopolju održana 2. Virto konferencija – Gradimo društvo zajedno, u sklopu projekta “Društveno poduzetništvo-Put do uspjeha”. Bila je ovo prilika da se susretnu svi dionici koji prepoznaju važnost ulaganja u razvoj potencijala djece, te roditelja i odgojno-obrazovnih stručnjaka kao glavnih nositelja njihove izgradnje. Kao temeljni cilj Virtograda istaknuta je pomoći djeci da odrastaju u osnažene pojedince koji su svjesni sebe, vlastitih potencijala i snaga, te su tako spremni pomoći izgradnji obitelji, zajednice i društva u kojem žive, a isti obuhvaća slikovnice, knjige za djecu od 7 do 10 godine, pjesme, predstave, radionice i igraonice koje se provode putem različitih projekata.

– Jako je važno vidjeti dijete, a nakon toga otkrivanje njihovog talenta, jer oni sami po sebi prirodno pokazuju što im najbolje ide. Mislim da je roditeljima i učiteljima važno prepoznati kod djece koja su to područja u kojima ostaju duže u aktivnosti, gdje su radosni, gdje pokazuju nekakav veći interes i onda na tim stvarima možemo graditi nekakve dodatne vještine- istaknula je autorica projekta Ivona Zgrabljić i dodaje:

– Često puta mislimo da je to jako kompleksno, ali zapravo ono što Virtograd i naše radionice za roditelje omogućavaju je da se i roditeljima te kompleksne stvari približe kako bi u svakodnevici mogli to prepoznati. Upravo radionica koja se danas ovdje odvijala pokazuje kako upravo neka svakodnevna stvar koristi za prepoznavanje potencijala, ali isto tako za njegov razvoj- dodala je.

Kako je sve započelo te što im je provođenje projekta omogućilo, otkrila je voditeljica Renata Križanić, ujedno i izvoditeljica aktivnosti.

– Naš projekt nastao je iz strasti nas par mama koje se bavimo konzultantskim poslom u području ljudskih potencijala, a upravo iz te priče sve je preraslo u ovo što imamo danas. Prije dvije godine imali smo preko 80 odgojno obrazovnih stručnjaka u 13 škola diljem RH tako da je program postao neodrživ na volonterskoj bazi, a sam projekt omogućio nam je daljnji rad. Ideja je da se proširimo na što više vrtića i škola te da damo priliku djeci kako bi vidjela gdje su trenutno te čime se u budućnosti žele baviti. Smislili smo niz aktivnosti kako bi djeca otkrila svoje talente, a to će im u konačnici pomoći u njihovom usmjerenju- kaže Renata te otkriva nastaje li problem ako djeca imaju više talenata.

– Smatram da oni koji imaju više talenata dolaze do još većeg izazova gdje će se u konačnici usmjeriti. Nije loše neko vrijeme istraživati i vidjeti što im to najbolje ide odnosno što ih naviše zanima, jer sve te stvari ne mogu se razvijati istovremeno. Ipak, talenti se mogu kombinirati u jednoj stvari, a ovo im pomaže u tome kako sve ukomponirati- dodaje Renata.

Pozitivne strane ovog projekta otkrila nam je Ivona Bišćan, konzultant za pripremu projekata.

– Virograd vam zapravo kroz osmišljen sustav pomaže da otkrijete neke stvari o kojima zapravo ne razmišljate kao o talentima, već o nečemu normalnom što svatko može, a naravno da to nije tako jer nismo svi za sve. Tako ujedno započinjete s radom na vlastitim snagama, a upravo se tu promijenio moj koncept razmišljanja te sam ih počela koristiti u radu. Moja je osobna preporuka da se svi priključe ovom programu jer je on idealan za sve, a posebno za one koji još nisu sigurni što i kako. Prigodan je u svakom slučaju i za roditelje budući da daje puno savjeta koji se mogu koristiti u odgoju djece i njihovom usmjeravanju tijekom života- rekla je.

“Društveno poduzetništvo – Put do uspjeha”, sufinancirano je od Europske unije iz Europskog socijalnog fonda u vrijednosti 158.319,73 eura. Projekt provodi udruga Put do uspjeha iz Zagreba, a partner u njegovoj provedbi je suhopoljska kulturna udruga KReativa, EDukativa, Aktiva – KREDA iz Suhopolja.

Dodajmo kako se u sklopu današnje konferencije, uz spomenuto, govorilo i o temi “Snaga poduzetništva u zajedničkoj izgradnji boljeg društva” na kojoj su kao panelisti sudjelovali Mladenka Majerić, Ivan Gadže i Martin Morava.

