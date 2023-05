Jučer (subota) je održano 4. Međunarodno natjecanje zborova “Aurora cantat” u Karlovcu na kojem je sudjelovalo 26 zborova u 4 kategorije.

U kategoriji mješovite zborske glazbe, izvođenjem pjesama Time after time, Tararajčica i Bring me little water Silvy, VA Contesse iz Suhopolja osvojile su zlato sa 23 boda.

(www.icv.hr, VA Contesse)