1. ŽNL Oproštaj Gorana Bulića i proslava naslova u Zdencima, Borovi vrijedan bod na gostovanju u Kapela Dvoru, luda utakmica s osam pogodaka odigrana u Lukaču

U subotu, 3. lipnja odigrane su dvije utakmice posljednjeg, 26. kola 1. županijske nogometne lige.

U Zdencima je domaća Sloga slavila naslov prvaka. Proslavu su “pokvarili” nogometaši Slavonije iz Sladojevaca, koji su otvorenom i napadačkom igrom došli do pobjede i tri boda. U 12. minuti iz igre je izašao domaći vratar Goran Bulić, što mu je bio oproštaj od aktivne igračke karijere.

Goste je u prednost doveo Franko Šterl u 39. minuti. Svojim zgoditkom u 56. minuti Franjo Pranjić poravnava na 1:1 i budi nadu domaćih navijača u pozitivan rezultat. Pitanje pobjednika riješeno je u posljednjih desetak minuta igre, kada su gosti iz Sladojevaca postigli dva pogotka. Strijelci su bili Mateo Novaković u 82. i Davor Cicvarić u 90. minuti.

Nakon utakmice, domaćoj momčadi dopredsjednik Županijskog nogometnog saveza Željko Stipanić uručio je pehar za osvojeno prvo mjesto.

Sloga Zdenci – Slavonija Sladoejvci 1:3

Igrač utakmice: Franko Šterl

U općinskom derbiju Lukač 05 na svom terenu poveo je u susretu s Bratstvom iz Gornjeg Bazja 3:0 zgodicima Matea Nemčeca u četvrtoj, Mihaela Šoštara u 16. i Antonija Babeca u 19. minuti. Činilo se da će Lukačani doći do uvjerljive pobjede…

U 26. minuti, zbog dva žuta kartona, teren je morao napustiti jedan od domaćih strijelaca Mihael Šoštar. To koriste gosti i do odlaska na odmor zgodicima Filipa Rebića u 34. minuti iz igre i Lea Hokmana u 40.minuti s bijele točke, dolaze do minimalnog zaostatka.

U 50. minuti Rebić svojim drugim pogotkom poravnao je rezultat na 3:3. Ivan Egri u 63. minuti ponovno dovodi Lukač 05 u minimalnu prednost. Konačnih 4:4 postavio je iskusni Alen Medved u 78. minuti.

Posljednjih deset minuta domaća momčad odigrala je s deset igrača, jer je teren, zbog ozljede, napustio Antonio Babec.

Lukač 05 – Bratstvo Gornje Bazje 4:4

Igrač utakmice: Ivan Egri

Mladost iz Čačinaca i drugu domaću utakmicu, zbog nedavne poplave u Čačincima, odigrala je u Orahovici. To je ujedno bio i susjedski derbi s Mikleušom.

Mladost je u prednost doveo Florijan Rupčić u osmoj minuti. Na 2:0 povećao je Marin Čavić dvije minute prije odlaska na odmor. Gostujući kapetan Tomislav Giber nehotično je pogodio vlastitu mrežu za 3:0. Josip Jančić u 61. minuti smanjio je na 3:1.

Pobjedu Mladosti potvrdio je s još dva pogotka Florijan Rupčić u 62. i 70. minuti. Leon Kokoška iz kaznenog udarca nije uspio ublažiti gostujući poraz u 79. minuti.

Mladost Čačinci – Mikleuš 5:1

Igrač utakmice: Florijan Rupčić

DOŠK je na svom Parku u Dolcima pobijedio Podravac iz Sopja rezultatom 3:0. Sva tri pogotka postigao je Mihael Nikolić. U 25. minuti poentirao je iz igre te u 47. i 71. minuti s bijele točke. U 76. minuti isključeni su domaći igrač Domagoj Šteger i gostujući nogometaš Luka Mikić.

DOŠK Dolci – Podravac Sopje 3:0

Igrač utakmice: Mihael Nikolić

Uoči utakmice na Laništu, gdje su igrali Rezovac i Crnac, član uprave domaćeg kluba Zdravko Lefler uručio je Juri Oršuliću majicu za 100. nastup za rezovačku momčad.

Prvi dio protekao je u rastrganoj igri. Do promjene je došlo u 41. minuti ulaskom u igru domaćeg igrača Marina Grizelja. Već u idućoj minuti prvi zgoditak postiže Mario Nreca.

U prvoj minuti nastavka precizan je bio Grizelj za 2:0. Svoj drugi pogodak Marino Grizelj postiže u 62. minuti. Od 63. minute momčad Crnca igra s deset igrača, jer je teren zbog ozljede morao napustiti Petar Kusić. Konačnih 4:0 postavio je robusni Mario Nreca svojim drugim pogotkom.

Rezovac – Crnac 4:0

Igrač utakmice: Marino Grizelj

Mladost iz Miljevaca pobjedom u Četekovcu mogla je doći do tri boda s kojima bi napravila veliki korak u osiguranju ligaškog statusa, ali u otvorenoj i napadačkoj igri domaći Dinamo na kraju je došao do uvjerljive pobjede.

Sva tri pogotka za domaće postigao je drugi strijelac lige Matej Dorinka u 68. minuti, 73. i trećoj minuti sudačke nadoknade.

Dinamo Četekovac – Mladost Miljevci 3:0

Igrač utakmice: Matej Dorinka

Zanimljivo je bilo na stadionu Kurija u Kapela Dvoru. U prvom dijelu domaći nogometaši su bili puno bolji, ali neprecizni. Rene Prugovečki doveo je u 15. minuti Dinamo u početnu prednost. Promašaje domaćih igrača kaznio je najbolji strijelac lige Darko Obžetić svojim zgoditkom u 41. minuti.

U nastavku se i dalje igralo otvoreno. U 73. minuti Emil Vračarić probio je po lijevoj strani napada i pogodio domaću mrežu. Isti igrač minutu prije kraja napravio je prekršaj u svom kaznenom prostoru, pa je sudac Nenad Vargović pokazao na bijelu točku, s koje je precizan bio Mato Iličić za konačnih 2:2. U gostujućim redovima svojom igrom i borbenošću se istakao Luka Lokinger.

Dinamo Kapela Dvor – Borova 2:2

Igrač utakmice: Luka Lokinger

