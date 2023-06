Imate li vrt ili balkon cijeli dan izložen suncu? Ovo je osam biljaka koje vole da im je vruće

Sezona sadnje cvijeća i dalje traje. Bile to ljetnice ili trajnice, dobro je znati odabrati prave vrste ne ravnajući se samo njihovim izgledom i veličinom nego i nekim drugim kriterijima. Naime, prilikom sadnje cvijeća iznimno je bitno imati na umu klimatske uvjete odnosno odabrati one vrste koje će uspjeti na onom mjestu koje smo za njih predvidjeli. Nije isto je li naš balkon u sjeni, polusjeni ili na direktnom suncu. Također, vodite brigu i o vjetru. U slučaju da je poziciji na jakom udaru vjetra, svakako zasadite živicu. Živica će biti učinkovitija od zida ili ograde jer kao propusna prepreka onemogućava zapuhe koji mogu uništiti biljke. Ako imate balkon ili vrt koji je pozicioniran na jugu ili zapadu pa time i jako osunčan, preporučujemo da sadite samo one vrste koje vole sunce i kojima neće štetiti velike vrućine.

GAZANIJA

Biljka koju ćete uočiti zbog njezinih velikih cvjetova čije su latice kombinacija nekoliko boja. Ako ste u hladnijim kontinentalnim krajevima, gazanija neće preživjeti zimu. A ako se pak uspije sačuvati, sljedeće godine njezine stabljike dobit će još jedan red latica. Osim u posudama i žardinijerama gazanije možete saditi i na gredicama – bitno je da imaju puno sunca i da temperatura noću ne pada ispod 10°C. Nemojte ih zalijevati ako je površina zemlje vlažna jer će korijen strunuti. Prihranjujte ih svaka dva tjedna i redovito čistite od ocvalih cvjetova.

VERBENA

Mnogi je znaku pod imenom sporiš; plijeni ljepotom svojih cvjetova i omiljen je balkonski cvijet koji se ponekad sadi i na gredicama. Idealan je cvijet za one koji nemaju velikog vrtlarskog iskustva jer je prilično nezahtjevna biljka. Osim u grmovima, postoje vrste koje rastu kao puzavac ili u obliku grma. Izdržat će jako sunce, kao i sušu. Ne pretjerujte sa zalijevanjem i činite to samo kada primijetite da je zemlja suha. Želite li da malo duže cvjeta, krajem srpnja je malo orežite. Tu istu tehniku primijenite i ako biljka gubi oblik koji želite da ima – orežite joj stabljiku za dvije trećine.

PELARGONIJE

Vjerojatno najpopularnije balkonsko cvijeće, i to ponajviše zbog svojih predivnih baršunastih bujnih cvjetova koji će izdržati sve do kraja jeseni. Osim u grmu, mogu biti i puzavice. Pelargonije vole sunce, ali i dobro dreniranu zemlju, pa se preporučuje u zemlju staviti i pijesak ili perlit (omjer neka bude 1:7). Redovito ih zalijevajte, ali nemojte pretjerivati s količinom, jer ne vole veliku vlagu. Bolje će vam cvjetati ako im redovito uklanjate ocvale cvjetove i nikada ih nemojte zalijevati po lišću.

AGAVA

Jako voli sunce i ne smetaju joj ni najveće žege, što nimalo ne čudi jer dolazi iz Meksika. Njezini debeli i mesnati listovi spremišta su za vodu tako da joj redovito zalijevanje nije potrebno osim kada aktivno raste. Pripada porodici ljiljana, a ne kaktusa kako se obično misli. Ono što vjerojatno niste znali jest da agava cvjeta samo jednom u životu i da biljka nakon toga ugiba. No, na cvatnju možete čekati i nekoliko desetaka godina… Neke vrste agave mogu narasti i do sedam metara a ovisno o vrsti iz njih dobivamo korisna vlakna, sok ili pak – tekilu. Ako je uzgajate u kontinentalnom djelu Hrvatske, svakako je spremite u kuću na prezimljavanje, u prostoru ne hladnijem od 5°C. Zalijevajte vrlo rijetko, samo kada vidite da je zemlja izgubila vlagu.

ANEGELONIJE

Idealna su kombinacija sa petunijama ili pak verbenama, a kod nas dolazi najčešće u ljubičastoj ili bijeloj boji. Naraste do 25 centimetara, a osim sunca voli i drenirano tlo. Cvjetat će sve do kraja listopada ako bude imala dobre uvjete, koji uz sunce uključuju i umjerenu vlagu te gnojenje svaka dva tjedna. Možete ih saditi u tegle i na gredice.

ANĐEOSKA TRUBLJA

Ili burgmansija je biljka predivnih zvonolikih trubastih cvjetova i može narasti i do četiri metra. Sadi se u tegle, ali i na vrtne gredice. Sunce dobro podnosi, ali ono na što je osjetljiva jest vjetar. Kako cvjetovi ocvatu, treba ih skidati kako bi došli novi, ali i kako se ne bi stvarao plod. Voli dreniranu zemlju. Tijekom zime prenesite je u zatvoren prostor s puno svjetla i ne hladniji od 5°C. Nakon sadnje i u vrijeme rasta redovito je gnojite, a kasnije prorijedite. Pripazite da gnojivo ne bude u granulama jer ćete tako uništiti korijen.

SUKULENTI

Jako vole sunce i ne trebaju često zalijevanje (iznimka je jedino ljeto). Veliki broj sukulenata ima zaštitni sloj od voska na površini stabljike i listova, koji im pomaže zadržati vlagu. Zbog tih svojstava oni su vrlo prilagodljivi i nezahtjevni za uzgoj. Sukulenti će se i nakon ljeta i jeseni vrlo dobro prilagoditi na unutarnje prostore i uspješno prezimiti u vašem domu. No, one mogu biti i sobne biljke – način uzgoja i njege isti je kao i kada su zasađene na balkonu, vrtu ili terasi. Ima bezbroj vrsta sukulenata i po izgledu teško da ćete ih dovesti u vezu, no svi imaju isti princip održavanja.

DALIJE

Prekrasne gomoljaste trajnice iz obitelji Asteraceae (glavočika). Podrijetlom su iz Mexika, Srednje Amerike i Kolumbije. Postoji najmanje 36 vrsta i jako mnogo varijateta ove vrste (više od 20.000 kultivara), ima i niskih i visokih, jednostrukih, dvostrukih, kaktus… svaka je vrsta posebna na svoj način. Mogu biti niske od nekih 10-15 cm, pa sve do visokih koje narastu i više od 1,5 metara u visinu.

