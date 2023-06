KRG “Pirueta” Virovitica od 26. do 30. lipnja organizira Ljetni gimnastički kamp

Virovitički Klub ritmičke gimnastike “Pirueta” poziva svu zainteresiranu djecu u dobi od 5 do 15 godina na Ljetni edukativno-sportski kamp koji će se održavati od ponedjeljka 26. do petka 30. lipnja u trajanju od 8 do 15:30 sati s uključenim ručkom.

Program kampa uključuje školu ritmičke gimnastike (vježbe za razvoj fleksibilnosti i snage, baletni trening, opća fizička priprema, akrobatika, tehnika rada s rekvizitima…), igre na otvorenom, razne kreativne radionice, ručak te diplomu za sudjelovanje. Kamp će se održavati u Sportskom centru Viroexpo.

Cijena za petodnevno sudjelovanje u Kampu s uključenim ručkom iznosi 100 eura. Članarina za tjedni cjelodnevni boravak u Kampu bez uključenog ručka iznosi 70 eura. Cijena Kampa za članove Kluba iznosi 80 eura s uključenim ručkom te 50 eura bez uključenog ručka. U cijenu Kampa je uključeno više od 30 sati tjedno raznovrsnih sportsko-rekreativnih i zabavnih aktivnosti pod vodstvom našeg stručnog tima, ručak te diploma za sudjelovanje u kampu.

Za rezervaciju mjesta u kampu potrebno je na račun Kluba uplatiti akontaciju u iznosu od 40 eura, ukupnu članarinu za kamp umanjenu za iznos akontacije potrebno je platiti do 20. lipnja na račun KRG Pirueta. U slučaju odustajanja akontacija se ne vraća.

Prijave za Kamp vrše se isključivo putem obrasca te e-maila. Nakon ispunjene prijavnice, iz Kluba će vam se povratno javiti putem maila te nakon izvršene uplate akontacije dodati u Viber grupu kampa gdje ćete pravovremeno dobivati sve obavijesti vezane uz kamp. Broj polaznika je ograničen, a prijave traju do popune slobodnih mjesta.

(www.icv.hr, KRG “Pirueta” Virovitica)