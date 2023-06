Novi Erasmus+ projekt u Našicama: “Time to make peace whit nature” posvećen očuvanju okoliša

U gradskoj vijećnici Grada Našica jučer (četvrtak) je Danijela Buljan, voditeljica Odsjeka za društvene djelatnosti i socijalnu skrb Grada Našica, ugostila sudionike novog Erasmus projekta. Ona je u ime gradonačelnika pozdravila sudionike ovog važnog projekta i poželjela im dobrodošlicu u Našice.

Projekt je važan jer mu je glavni cilj borba protiv klimatskih promjena i zaštita okoliša koji je čovjek svojim djelovanjem ugrozio. Osim domaćina, Srednje škole Izidora Kršnjavoga kojom upravlja Željko Filjak, na prijemu su sudjelovali gosti koji su došli iz Francuske, Turske, Portugala i Finske, a sve ih je usmjeravala i vodila na ovom putu profesorica Snježana Krištofik Juranić, koja je i koordinatorica projekta. Profesorica se osvrnula na protekle dane i rekla kako je prva mobilnost trebala biti u Turskoj, ali nakon potresa odlučeno je da će ipak biti kod nas.

– Radi se o novom projektu Srednje škole Izidor Kršnjavi Našice koji se zove “Time to make peace whit nature” i to je Erasmus plus projekt koji je financirala Francuska nacionalna agencija za mobilnost. Osim naše škole, imamo pet partnera, a to su škole iz Francuske, Finske, Turske i Portugala. Prva mobilnost je zamišljena da bude u Turskoj, ali nakon potresa u Turskoj zaključili smo da nije primjereno da vodimo djecu u Tursku, iako potres nije pogodio taj dio Turske gdje smo mi trebali ići, pa smo se preorganizirali i napravili projekt kod nas- rekla je Snježana i dodala.

– Projekt je vrlo ekološki orijentiran i svaka zemlja partner ima svoj zadatak koji mora uklopiti u zajedničku temu. Tema projekta u Našicama bila je vezana uz prirodne katastrofe. Mi smo se odlučili za poplave u unutrašnjosti i požare na Jadranu, jer se Hrvatska najteže nosi s ovim prirodnim katastrofama. Vezano za poplave, jučer smo bili u Baranji, obišli smo Kopački rit gdje su nam njihovi biolozi pokazali sasvim drugu stranu poplava, koliko je važno zaštititi Kopački rit. Posjetili smo Edukacijski centar Tikveš i Tvrđu, te im pokazali naše turističke vrijednosti Slavonije. Danas smo se posvetili požarima gdje su nam naši vatrogasci pripremili predavanje o šumskim požarima, pokazali opremu i objasnili kako to izgleda kad se dogode veliki požari i imali smo demonstraciju jednog velikog požara. Članovi našeg tima, osim mene, su profesorica engleskog i njemačkog jezika u našoj školi Barbara Bošnjak, profesorica Marina Međurečan, vjeroučiteljica Nikolina Pavlović i naravno ravnatelj škole Željko Filjak. Ovo je bila prva mobilnost u projektu, sljedeća bi trebala biti u Turskoj, nakon toga je u planu Portugal, a u proljeće ili zimu Finska, i završili bi s Francuskom obzirom da su oni nositelji projekta- rekla je profesorica Krištofik Juranić .

